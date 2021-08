La science douce revient à Las Vegas avec la guerre des Philippines contre Cuba

Par Jaime Estrada vidaboxeo@cox.net Photos Raymond Spence

Pour un journaliste, c’est une grande satisfaction de revenir à la normale dans la mesure du possible en raison des problèmes de santé que tout le monde traverse, mais pour l’instant l’émission doit continuer et revenir dans le pétrin du sport féminin. appartements et oreilles si c’est un délice qui m’inspire pour continuer ma collection de références de combat de championnat et faire mes articles et les partager. Tout ce qui concerne les protagonistes est couvert, de la documentation de leur vie, de leurs opinions, de leurs adversaires, etc. et ce sera dans l’Arena T-Mobile, c’était mardi, la conférence de presse était mercredi dans l’arène du MGM Grand où à vrai dire s’il y avait 120 reporters il y en avait beaucoup, ainsi que la cérémonie d’accueil qui n’a rassemblé qu’une cinquantaine, peut-être que l’absence des médias est due à l’annulation de la participation d’Errol Spence Jr, le tenant du titre des poids mi-moyens IBF / WBC qui était le rival original de Manny, mais deux semaines après la fonction, la commission Nevada Athletic a fait le -appelé “La Vérité” Un examen médical de routine et ils ont détecté une déchirure dans la rétine de l’œil gauche qui s’est produite pendant son entraînement pour laquelle il lui a été interdit de continuer dans le duel et il a été immédiatement envoyé en chirurgie pour réparer sa vue. Habituellement, toute la promotion est annulée mais le nom de Pacquiao vaut ce qu’il pèse et il a été trouvé comme remplaçant, le Cubain Yordenis Ugas, qui est l’actuel champion WBA des super-welters et était prêt à passer à l’action dans l’antichambre mais devant un adversaire , était programmé différent (l’Argentin Fabián Maidana) et sa chance lui a souri car désormais les yeux du monde sont attentifs au dénouement du 21 août face à la star philippine qui doit faire des ajustements urgents à sa préparation puisque Spence est sur un garde gaucher et l’Antillais est conventionnel. Manny était en baisse dans les paris jusqu’à 5-1 contre Spence mais maintenant il est le favori pour gagner 3-1 en raison de sa grande expérience d’être champion du monde dans 8 catégories différentes, son record est de 62 victoires (39 via le chloroforme) 7 défaites et deux tirages, dans ses temps libres, il chante avec son groupe musical, et est bien impliqué dans la politique de son pays et jusqu’à ce prochain sa campagne pour essayer de se présenter pour rien de moins et rien de plus qu’en tant que président des îles Philippines. , Tagalog est béni dans toute l’étendue de la peine. Manny sait qu’à 42 ans et beaucoup de doutes qu’il le peut avec le package d’être à nouveau champion du monde, et il continue d’être un aimant d’attraction pour tous les amateurs d’os rouges dans le mamporro et vaudra sans aucun doute les 5 millions de dollars. dont le parrainage et le pourcentage des ventes en pay-per-view, mais Ugas ne chante pas mal les rancheras de cette région où la jeunesse prévaut et a déjà accumulé 35 ans, son palmarès depuis son arrivée aux Etats-Unis en Raft n’est pas tout à fait illustre avec 26 victoires, dont 12 sous anesthésie, 4 défaites, mais il a l’avantage de la taille, de l’envergure et du fait que Pacman est déjà hors du ring depuis plus de deux ans. Ugas a le surnom de “54 Milagros” et espère atteindre 55 en descendant le bras levé le 21 août dans une guerre où il n’est pas le favori pour gagner. Aujourd’hui, jeudi, les cérémonies de presse se sont poursuivies avec l’antichambre où étaient présents Robert Guerrero, Víctor Ortiz, Mark Magsayo, Julio Ceja, Carlos Castro et Oscar Escandón. Et vendredi à deux heures de l’après-midi aura lieu la cérémonie officielle de la pesée ouverte au public et samedi nous saurons si la légende de Pacquiao continuera ou Ugas convaincra le monde qu’il est apte à affronter la crème de la crème. de 147 livres. Comme dirait un aveugle, on verra.