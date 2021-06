La science est du côté de ceux qui résistent à l’idéologie transgenre 10z viral

Byron « Tanner » Cross, professeur d’éducation physique à l’école primaire de Leesburg dans le comté de Loudoun, en Virginie, s’est prononcé fermement contre une nouvelle politique sur les transgenres lors d’une récente réunion du conseil d’une école publique. Il a été immédiatement mis en congé de son travail. Un tribunal de Virginie a décidé mardi que le système scolaire du comté devait mettre fin à ses représailles et réintégrer Cross.

Cross répondait à la proposition de politique 8040 qui exige que tout le personnel scolaire de son comté « autorise les élèves transgenres ou transgenres à utiliser le nom et les pronoms de genre choisis qui reflètent leur identité de genre sans aucune preuve, quels que soient le nom et le sexe enregistrés dans le dossier scolaire permanent de l’élève.

De plus, la politique exige :

Le personnel de l’école doit, à la demande d’un élève ou d’un parent/tuteur légal, lorsqu’il utilise un nom ou un pronom pour s’adresser à l’élève, utiliser le nom et le pronom qui correspondent à son identité de genre. L’utilisation de pronoms neutres en termes de genre est appropriée. Des glissades involontaires dans l’utilisation des noms ou des pronoms peuvent se produire ; cependant, le personnel ou les élèves qui refusent intentionnellement et de manière persistante de respecter l’identité de genre d’un élève en utilisant un nom et un pronom de genre erronés sont en violation de cette politique.

La politique proposée stipule également que « les étudiants devraient être autorisés à utiliser les toilettes et les vestiaires qui correspondent à leur identité de genre ».

À son conseil scolaire et à sa communauté lors de l’audience publique, Cross a courageusement expliqué :

J’aime tous mes élèves, mais je ne leur mentirai jamais, quelles qu’en soient les conséquences. Je suis enseignant mais je sers Dieu d’abord et je n’affirmerai pas qu’un garçon biologique peut être une fille et vice versa car c’est contre ma religion. C’est mentir à un enfant, c’est abuser d’un enfant, et c’est pécher contre notre Dieu.

La croix a raison. Le christianisme et le judaïsme soutiennent tous deux dès la première page que Dieu crée avec amour chacun de nous à son image et ressemblance en tant qu’homme et femme. C’est spécifiquement et singulièrement notre masculinité et notre féminité humaines qui montrent l’image de Dieu dans le monde visible.

Ainsi, nos corps font une déclaration très profonde et Dieu ne nous dit certainement pas de mensonges sur nous-mêmes à travers nos corps, comme le suggère l’idéologie transgenre. En fait, c’est tout le contraire, et nos corps disent une vérité profonde sur nous.

En tant qu’enseignant au primaire, Cross travaille avec de jeunes enfants, et sa conviction déclarée que les adultes responsables ne devraient pas confirmer la confusion sexuelle des jeunes n’est pas seulement une conviction religieuse. De nombreux praticiens de premier plan dans le monde qui travaillent avec et s’occupent avec compassion d’enfants atteints de dysphorie de genre ne croient pas que les adultes – parents, membres de la famille, enseignants, responsables scolaires ou professionnels de la santé – devraient nécessairement se soumettre aux demandes que les enfants soient reconnus et acceptés comme le sexe opposé.

En effet, la littérature professionnelle et indique une perspicacité prudente de la part de Ross et d’autres qui adoptent une position similaire. Un article de 2012 publié dans le Journal of Homosexuality et réimprimé plus tard dans le texte médical «Treating Transgender Children and Adolescents: An Interdisciplinaire Approach» explique :

Parce que la plupart des enfants dysphoriques de genre ne resteront pas dysphoriques de genre pendant l’adolescence, nous recommandons que les jeunes enfants ne fassent pas encore une transition sociale complète (vêtements différents, prénom différent, se référant à un garçon comme « elle » au lieu de « lui ») avant les tout premiers stades de la puberté.

Ces éminents universitaires néerlandais expliquent que ne pas faciliter de tels changements chez les enfants de cet âge protège l’écrasante majorité des enfants qui finissent par surmonter leur dysphorie tout à fait naturellement. Cela les protège de « devoir faire un changement complexe vers le rôle de leur genre natal » parce que ces jeunes ont « indiqué à quel point il leur était difficile de réaliser qu’ils ne voulaient plus vivre dans le rôle de l’autre genre et de faire comprendre cela aux gens autour d’eux.

Les médecins ajoutent :

Les parents sont en outre invités à encourager leurs enfants, si possible, à rester en contact avec les enfants et les modèles adultes de leur sexe natal, [and] nous leur conseillons d’encourager un plus large éventail d’intérêts pour les objets et les activités qui vont avec le sexe natal.

De toute évidence, ils n’encouragent pas à traiter les enfants comme si leur dysphorie prépubère précoce était une réalité. C’est le conseil de ce qui est devenu connu dans la littérature clinique sous le nom de « Protocole néerlandais ». Il a été développé et pratiqué dans l’une des plus grandes cliniques de genre au monde, le Centre d’expertise sur la dysphorie de genre de l’Université d’Amsterdam.

Comme expliqué dans le volume médical Traiter les enfants et les adolescents transgenres, « des études de suivi ont démontré que seule une petite proportion d’enfants dysphoriques de genre deviennent trans… à un âge plus avancé » et « La dysphorie de genre de la majorité des enfants atteints de dysphorie de genre ou la variance entre les sexes ne persiste pas jusqu’à l’adolescence.

Pour des raisons encore mal comprises, 75 à 90 pour cent des enfants aux prises avec une dysphorie de genre à un jeune âge s’identifient à leur sexe naturel et leur genre à la puberté. Ceci est également étayé par une réévaluation minutieuse de 2020 de l’approche néerlandaise publiée dans la revue European Child & Adolescent Psychiatry expliquant : « Dans la majorité des cas, les adolescents eux-mêmes ont mis fin au processus (de transition) en raison d’un désir interrompu de soins médicaux. traitement.”

Ainsi, lorsque tous les adultes autour de ces enfants ont « affirmé » leur dysphorie en coopérant avec le nom, les vêtements, les pronoms et d’autres changements d’identité, il peut être extrêmement difficile pour l’enfant de revenir à son identité sexuelle natale comme il le souhaite.

Un autre chercheur de premier plan qui occupe ce poste est le Dr Kenneth Zucker, professeur de psychiatrie à l’Université de Toronto et rédacteur en chef actuel et de longue date de la revue Archives of Sexual Behavior. Il a dirigé la clinique d’identité de genre pour les enfants, les jeunes et la famille de renommée mondiale à Toronto pendant des décennies et a été sélectionné pour présider le groupe de travail de l’American Psychiatric Association sur les troubles de l’identité sexuelle et de genre qui a élaboré les critères cliniques sur la dysphorie de genre pour le DSM-5. Zucker a également aidé à rédiger la « norme de soins » pour la dysphorie de genre pour la World Professional Association of Transgender Health.

Dans un article de 2020 paru dans la revue Child and Adolescent Mental Health, Zucker soutient que les cliniciens en santé mentale, les parents, les pédiatres et les professionnels de l’éducation devraient résister à la tendance à l’affirmation incontestée de la dysphorie de genre d’un enfant :

Étant donné les conclusions prudentes que ces types d’examens [which Zucker referenced] ont atteint, il est intéressant de voir comment, ces dernières années, tant de cliniciens ont adopté l’approche thérapeutique qui recommande une transition sociale de genre précoce.

Une telle adoption généralisée est suspecte pour Zucker :

À mon avis, il y a des raisons d’être sceptique quant au mérite de recommander une transition sociale de genre précoce comme traitement de première intention. … Si l’on parcourt attentivement les études de suivi de jeunes enfants atteints de dysphorie de genre (ou de traits de dysphorie de genre), la majorité de ces enfants n’ont pas de dysphorie de genre lorsqu’ils sont suivis à l’adolescence ou à l’âge adulte.

Dans cet article, Zucker soutient que soutenir la transition sociale de genre chez les enfants peut souvent être l’option thérapeutique la moins attrayante selon la littérature actuelle. Il pense que cela peut réellement causer des dommages. Un article de 2016 dans le magazine New York détaille comment Zucker et son équipe ont vu leur réputation professionnelle attaquée de manière malhonnête par des activistes trans et cite l’un des cliniciens de Zucker :

Lorsque les enfants effectuent une transition sociale, leurs parents deviennent non seulement leurs champions auprès des enseignants et des autres parents, mais commencent également souvent à s’engager dans la défense des droits trans qui vient les définir de manière importante.

Ils croient que ce genre d’activisme peut être très malsain pour l’enfant, la famille et la communauté. Ce clinicien a expliqué que l’enfant est mis dans la position extrêmement difficile d’avoir à expliquer à tous les adultes dans leur orbite : « Toute cette vie que vous vous êtes créée en tant que défenseur, je ne veux plus en faire partie. . ” Le magazine New York ajoute : « De ce point de vue, une transition trop précoce pourrait vraiment limiter les options futures d’un enfant en raison des coûts sociaux et familiaux de la transition.

Ainsi, Cross et d’autres professionnels de l’éducation, ainsi que les parents et les grands-parents, qui s’opposent publiquement à ces nouvelles politiques de genre sont soutenus par plus que leur foi. Ils ont le soutien hautement informé de certains des plus grands scientifiques du monde qui ont consacré leur vie à soigner et à aider à guérir les enfants aux prises avec la dysphorie de genre.