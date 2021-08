La science-fiction de Tom Hanks Finch sera présentée en première sur Apple TV+ en novembre ⋆ .

]]>]]>

Apple Original Films a publié une première image de Bouvreuil, le prochain film de science-fiction avec Tom Hanks, ainsi que l’annonce d’une date de première en novembre pour le film sur le service de streaming Apple TV+.

Réalisé par Miguel Sapochnik (Le Trône de Fer), Bouvreuil voit Hanks dans le rôle titre en tant qu’« ingénieur en robotique et l’un des rares survivants d’un événement solaire cataclysmique qui a laissé le monde en friche. Mais Finch, qui vit dans un bunker souterrain depuis une décennie, a construit son propre monde qu’il partage avec son chien, Goodyear. Il crée un robot (Caleb Landry-Jones), pour surveiller Goodyear quand il ne le peut plus. Alors que le trio se lance dans un voyage périlleux dans un Ouest américain désolé, Finch s’efforce de montrer à sa création, qui se nomme Jeff, la joie et l’émerveillement de ce que signifie être en vie. Leur voyage sur la route est pavé à la fois de défis et d’humour, car il est aussi difficile pour Finch d’inciter Jeff et Goodyear à s’entendre que pour lui de gérer les dangers du nouveau monde.

Finch marque la deuxième première de Hanks sur Apple TV+ après le thriller de la Seconde Guerre mondiale de l’année dernière Levrette. Il sortira le 5 novembre.

