Les États-Unis établiront un nouveau programme gouvernemental qui enquêtera sur les phénomènes aériens non identifiés, également connus sous le nom d’OVNI, a rapporté AUJOURD’HUI.

Le National Defense Authorization Act appelait à la création d’un bureau permanent et faisait partie d’un effort bipartite dirigé par la sénatrice démocrate Kirsten Gillibrand de New York. « Je vois vraiment cela comme essayer de savoir ce qui est connaissable et ne pas avoir la tête dans le sable à ce sujet », a-t-elle déclaré AUJOURD’HUI.

« Ce sont de graves problèmes de sécurité nationale et de technologie que nous devrions connaître », a déclaré Gillibrand.

Le programme tentera d’enquêter rapidement sur les ovnis et de partager les informations qu’il trouve avec d’autres pays, a rapporté AUJOURD’HUI. Il alertera également le Congrès si d’autres nations ou entités sont à l’origine d’événements ayant fait l’objet d’une enquête et examinera les rapports de membres du service qui ont eu des problèmes de santé après avoir interagi avec des objets inconnus.

« S’il y a un incident signalé, nous devons maintenant réagir à ces informations et aller les collecter », a déclaré aujourd’hui Lue Elizondo, l’ancien directeur du programme avancé d’identification des menaces aérospatiales.

Gadi Schwartz, journaliste pour NBC News, a décrit le développement comme «la science-fiction devenant réalité».

Le ministère de la Défense a annoncé une nouvelle division pour enquêter sur les ovnis en novembre dans le cadre d’un effort visant à « relever les défis associés à l’évaluation » des incidents à proximité ou sur les champs de tir et les installations d’entraînement du DOD.

La pression pour que Capitol Hill prenne plus au sérieux les observations d’OVNIS a augmenté ces dernières années, le sénateur républicain Marco Rubio de Floride appelant au Congrès à avoir « un processus pour le prendre au sérieux » et à abandonner toute « stigmatisation » sur le sujet.

