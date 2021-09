La science qui aide à résoudre les crimes

01/09/2021 à 8h30 CEST

Ce mercredi 1er septembre, le Journée mondiale des empreintes digitales. Juan Vucetich, un criminaliste hongrois nationalisé argentin, est responsable du premier système d’identification des personnes par leurs empreintes digitales.

Selon Interpol, “l’empreinte digitale fait partie de la biométrie, une science basée sur la reconnaissance d’une caractéristique physique ou biologique pour identifier une personne”.

Les empreintes digitales Ils ne changent jamais, même avec l’âge, et il n’y a pas deux personnes identiques. Il existe trois modèles principaux appelés arcs, courbes et spirales. La forme, la taille, le nombre et la disposition le rendent unique.

Cet anniversaire a été institué par le gouvernement argentin pour rendre hommage à Vucetich, qui, avec la mise en œuvre de ce système pionnier, a révolutionné la science et la science. médecine légale. Grâce aux empreintes digitales, il est possible, en plus d’identifier les personnes vivantes dans des crimes, il est possible de le faire dans des décès, par exemple dans des accidents catastrophiques.

Empreinte digitale, clé de la médecine légale

Une catastrophe naturelle, comme un tremblement de terre ou un tsunami, ou causée par l’homme, comme un accident d’avion, peut dans la plupart des cas rendre difficile l’identification des victimes. La reconnaissance faciale est presque impossible, il faut donc recourir à l’identification à l’aide d’empreintes digitales, de dents ou d’échantillons d’ADN.

Par conséquent, la prise d’empreintes digitales joue un rôle fondamental en médecine légale ou médico-légale, « la spécialité médicale qui a pour objectif l’utilisation des connaissances médicales, juridiques, administratives, éthiques et scientifiques pour l’application de la loi, l’assistance médicale et du professionnel de la santé. activité », selon la Commission nationale.

La identification des victimes de catastrophe (IVC) est réglementée dans un guide Interpol, qui est mis à jour tous les 5 ans. L’identification “peut prendre beaucoup de temps”, surtout “s’il y a eu un grand nombre de décès”. Les quatre phases sont :

Enquête de chantier. Les spécialistes du domaine procèdent à un examen du lieu où s’est produit l’accident. Dans cette première étape, les corps des victimes sont récupérés, ainsi que leurs effets personnels.Données post mortem. Une fois les corps récupérés, les dépouilles sont examinées et des échantillons sont prélevés pour identifier les victimes. Ici, une analyse du profil ADN, un examen détaillé, des empreintes digitales ou des signes physiques (cicatrices ou tatouages) peuvent être effectués. Les tests effectués pour faciliter l’identification sont récupérés Harmonisation. Lorsque toutes ces données ont été récupérées, elles sont comparées afin de révéler l’identité des morts et de pouvoir fournir l’information aux proches du défunt.

Le 20 août 2008, un avion de Spainair s’est écrasé alors qu’il décollait de l’aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas à destination de Gran Canarias. Les premières victimes des 154 défunts -152 morts dans l’avion écrasé- ont été identifiées par les empreintes digitales.

Les corps les plus carbonisés ne pouvaient pas être identifiés par empreinte digitale, les médecins légistes ont donc dû recourir à d’autres tests d’identification : les dents et l’ADN.

Les empreintes digitales peuvent-elles être modifiées ?

Les empreintes digitales ne changent pas avec le temps et ne sont pas les mêmes entre frères et sœurs jumeaux ou d’autres membres de la famille. Cependant, ils peuvent être modifiés. Ce n’est possible que grâce à la chirurgie plastique & mldr; Et cela a déjà eu des conséquences !

En 2007, un chirurgien a été arrêté après avoir changé les empreintes digitales d’un présumé trafiquant de drogue. Le Dr José L. Covarrubias a été arrêté en Arizona, aux États-Unis, alors qu’il tentait de retourner dans son pays d’origine, le Mexique. Pour modifier les empreintes digitales, le médecin a remplacé la peau des mains par celle des pieds.

Ainsi, il est pratiquement impossible d’identifier la paternité d’un crime. En outre, les empreintes digitales peuvent être « passées » sur les professionnels qui travaillent avec leurs mains, comme les ouvriers.

Dans ces cas, les empreintes digitales n’ont pas été modifiées, mais les détails sont moins visibles. Bien sûr, une fois qu’ils n’exercent pas cette activité, les arcs, les courbes et les spirales réapparaissent.