La science rattrape et vous brûle tous * ⋆ .

Il y a une raison pour laquelle la science est un processus et jusqu’à ce que vous compreniez quelque chose, vous devriez garder la bouche fermée.

Surtout quand tout ce que vous avez contre plus de 40 ans de science dure, ce sont des modèles informatiques.

Massssskss était l’un d’entre eux. J’ai averti très tôt que la physique disait que les masques ne pouvaient pas fonctionner si le virus était dans les aérosols ou transmis dans les matières fécales, que les matières fécales soient propagées manuellement ou par aérosols. Nous savions que c’était pratiquement certain lorsqu’un événement de masse s’est produit deux fois à Wuhan et à Hong Kong dans des appartements situés sur la même colonne de drainage verticale où il n’y avait pas de pièges P; les personnes infectées ne se connaissaient pas et donc toute autre forme de transmission autre que par aérosol fécal était extrêmement improbable. Cela a été ignoré. Nous avons ensuite eu l’usine de conditionnement de viande allemande où tout le monde portait des masques et pourtant une énorme épidémie a eu lieu sur des dizaines de pieds, une impossibilité revendiquée. Pourtant, cela s’est produit et a été prouvé par le séquençage de l’ARN; les chercheurs ont pu identifier les cas index et filles et ainsi prouver de manière concluante que les infections se sont produites dans cette usine par cette voie, malgré les masques.

Maintenant, le MIT a pesé et dit la même chose. Ils essaient d’éviter le problème du masque dans leur «recherche» mais échouent; rien de moins qu’un N95, qui n’est pas un masque mais plutôt un respirateur, arrête les aérosols et le contrôle de la source ne fonctionne pas même avec les N95 car lorsque vous expirez, la pression positive s’échappe sur les bords et pour les aérosols passe à travers les lacunes. Les lieux de travail et les compagnies aériennes ont interdit les N95 avec soupapes d’échappement qui préservent l’étanchéité de votre visage et sont donc les seuls à vous protéger contre l’inhalation dudit aérosol. Les respirateurs sans valve cassent à plusieurs reprises ledit joint et le rendent ainsi inefficace en quelques minutes. Tu ne me crois pas? Mettez un N95 sans valve et faites un peu de ponçage là où il y a beaucoup de poussière, lorsque vous l’enlevez, faites-moi savoir ce que vous trouvez sur les bords où se trouvait le respirateur. C’est pourquoi vous voulez ceux avec une valve et pourquoi ceux que j’ai pour un tel travail ont une valve.

Faites attention aux gens de ce papier et notez sa date de publication, janvier 2021. Personne n’y a prêté attention du tout pourtant, il est évalué par des pairs dans Nature, l’une des «meilleures» publications médicales. Je vais commencer ici avec ce que vous ne voulez pas lire, mais vous devriez vraiment bien avant de prendre les photos.

Cette réponse immunitaire médiée par les lymphocytes T est d’autant plus importante que les études sur l’immunité humorale au SRAS-CoV-1 ont fourni des preuves que les réponses des anticorps sont de courte durée. et peut même provoquer ou aggraver une pathologie pulmonaire associée au virus

Notez que lorsque vous recevez le vaccin, la première chose que vous obtenez, ce sont les anticorps; toi mai obtenir une réaction des lymphocytes T. Cette connaissance préexistante du SRAS (CoV-1) explique entièrement pourquoi les personnes qui viennent de se faire vacciner sont souvent martelées par le virus et se retrouvent fréquemment à l’hôpital ou meurent. Il marque la prémisse de tenter de vacciner hors d’une pandémie où la transmission se produit activement comme stupide.

Vous allez vous faire vacciner. Cinq jours plus tard, vous attrapez le virus. Vous n’avez pas encore développé d’immunité et l’expression partielle aggrave les choses.

Tu aurais été mieux, de loin, prendre la même infection directement à l’avant. Cela vous aurait probablement moins blessé.

Cela s’applique généralement, d’ailleurs, à tous les vaccins et à tous les virus. Le gouvernement et les chercheurs le savent. Ils le savent depuis des décennies. C’est un fait. C’est pourquoi vous n’attendez pas que la rougeole fasse rage autour de vous pour vous faire vacciner contre la rougeole et il en va de même pour le vaccin contre la grippe; vous l’obtenez avant le début de la saison grippale pour cette raison même. Tenter de se faire vacciner contre une infection qui fait rage ne marche pas et tue en fait des gens.

Oui, si vous n’êtes pas infecté pendant cette période latente, vous bénéficiez d’une protection. Mais si vous êtes infecté, vous êtes foutu et tous les injections à deux doses ont une fenêtre d’environ quatre semaines pendant laquelle vous êtes arrosé au lieu d’être protégé. Les données d’Israël, au fait, prouve que c’est réel; Berenson en fait rapport depuis le début de l’année et je l’ai également noté.

Si vous vous souvenez, j’ai également souligné que plusieurs études ont montré qu’entre 30 et 50% de la population est réactive par les lymphocytes T au Covid-19 alors qu’elle n’en a jamais eu, ni le SRAS ou le MERS, ses prétendus «précurseurs». Mais ces études n’étaient pas spécifiques; c’est-à-dire qu’ils ont recherché la réactivité des lymphocytes T, mais n’ont jamais essayé d’identifier les séquences protéiques spécifiques et leur partie de l’ensemble qui était impliquée. Cette étude le fait, et elle met enfin en lumière la raison pour laquelle ce que nous avons fait n’est pas seulement faux, c’est criminellement stupide.

Ces gens ont fait ce que nous aurions dû faire à l’origine – ils ont isolé un panel de 120 peptides qui représentaient environ 10% du virus entier, contenant 57% et 1% de la nucléocapside et des protéines de pointe. Notez que tandis que le «pic» facilite l’entrée dans la cellule il est prouvé qu’il est, à lui seul, pathologique – c’est-à-dire qu’il provoque une maladie dans le corps humain sans le reste du virus. La partie nucléocapside, en revanche, est la partie responsable de la réplication; s’il est marqué et que la cellule qui le contient est détruite, alors la réplication virale est empêchée même si la pénétration de la cellule s’est produite.

J’attire votre attention sur ce graphique:

Cela explique pleinement la grande divergence des résultats, même parmi les personnes de même morbidité. Plus vous avez de «correspondances» sur une base préexistante, plus votre système immunitaire peut reconnaître le virus pleinement et même si vous serez infecté si ces correspondances font partie de la section de la nucléocapside, vous êtes beaucoup plus susceptible de le chasser sans conséquence grave.

Notez que parmi la collection d’échantillons «PRE» (non infectés) tous étaient antérieurs à novembre 2019 et donc présumé non infecté. Nous savons en fait qu’il y a eu des infections au cours de cette période, mais la plupart des membres de ce groupe ont eu lieu avant Covid-19 jusqu’à 10 ans ou plus, de sorte que le pourcentage de contamination croisée sera très faible.

Permettez-moi maintenant de vous montrer les données elles-mêmes.

Parmi les donneurs de SRAS, 100% ont montré des réponses des lymphocytes T à des ECs réactifs croisés et / ou spécifiques (HLA classe I 86%, HLA-DR 100%; Fig.5d, e), tandis que 81% des donneurs PRE ont montré des réponses de lymphocytes T HLA de classe I (16%) et / ou HLA-DR (77%) à des EC à réactivité croisée (figure 5d).

81% hein? N’est-ce pas un chiffre intéressant? Où avons-nous vu cela auparavant?

Vous savez très bien où, n’est-ce pas?

C’est le pourcentage approximatif d’infections présumées à Covid-19 qui étaient soit asymptomatiques, soit à très faible symptôme pour lesquelles aucun traitement médical n’a été recherché et, dans de nombreux cas, non détectés.

Ce n’était donc pas 30 ou 50% qui bénéficiaient d’une protection préexistante c’est en fait environ 8 sur 10! Ce n’était pas un virus «roman, tout le monde est sensible» du tout. Il jamais a été. On vous a menti dès le début et donc tous les «modèles» basés sur cela étaient déchets.

Encore une fois, juste un peu plus bas:

Pris ensemble, les épitopes de cellules T du SRAS-CoV-2 ont permis la détection de l’immunité des cellules T post-infectieuses chez 100% des individus en convalescence du COVID-19 et ont révélé des réponses de cellules T préexistantes chez 81% des individus non exposés.

Maintenant, nous savons pourquoi Diamond Princess s’est passé comme il l’a fait. Il n’a jamais été possible pour plus de 20% des personnes à bord de ce navire de contracter un Covid-19 très symptomatique. en dépit d’être enfermé de près pendant des semaines avec une maladie propagée par les aérosols et les passagers de croisière étant généralement largement surreprésentés pour divers facteurs de morbidité. Cela explique également complètement pourquoi l’une des deux personnes mises en quarantaine dans la même cabine est tombée malade et l’autre pas.

Nous savons également pourquoi le grand-père de mon ami a été tué par cela, mais sa grand-mère tout aussi morbide n’a pas été touchée de manière symptomatique, même si elle a été testée positive alors qu’elle dormait littéralement dans le même lit avec lui jusqu’à ce qu’il se retrouve à l’hôpital et expire finalement.

Nous savons aussi pourquoi il n’y a aucun endroit sur la planète qui a vu plus de 20% de personnes atteintes d’une maladie symptomatique importante due à Covid-19. Pas un place unique Cela s’est produit, même là où l’assainissement est de la merde et que les gens le répandent comme des fous (par exemple, en Iran, où ils lèchent les monuments séquentiellement – littéralement.)

Cette étude explique tous les exemples observés partout dans le monde, y compris les exemples à forte concentration, d’infection par Covid-19 depuis le début de la pandémie. Nous savons maintenant pourquoi pas plus de 20% de toute population exposée n’a jamais présenté une maladie matériellement grave – ce n’était tout simplement pas possible car pas plus de 20% de la population était potentiellement sensible à une maladie grave. Jamais. Période.

AUTREMENT, CHAQUE DÉCLARATION UNIQUE ÉTAIT FAUX ET EXACTEMENT ZÉRO, LES AUTORITÉS OU POLITIQUES DIT “SANTÉ PUBLIQUE” ONT JAMAIS ADMIS À CECI, MAINTENANT, MAINTENANT, C’EST SCIENTIFIQUEMENT PRÉVU QU’ILS ÉTAIENT COMPLÈTEMENT PLEIN DE CRAPPEMENT À PARTIR DU PREMIER JOUR ET NOUS LE SAVONS MAINTENANT , APRÈS LA PRINCESSE DE DIAMANT, COMME JE L’AI RÉPÉTÉ À RÉPÉTER.

MAINTENANT, NOUS SAVONS POURQUOI – AVEC UNE CERTITUDE SCIENTIFIQUE.

Laissez-moi vous raconter ceci avant de continuer:

Chez 100% des personnes qui ont eu et récupéré du Covid-19 et 81% de celles qui n’ont jamais eu le virus, un vaccin peut bien être sans valeur car elles ont déjà une réponse des lymphocytes T. Bien que cela ne les empêchera pas de l’avoir à nouveau, le bénéfice est au mieux discutable par rapport à leur état immunologique existant, mais il existe un risque, y compris un risque de décès, des effets secondaires.

En outre, des preuves ont été fournies pour une fréquence de reconnaissance plus faible de HLA-DR EC à réaction croisée chez les patients hospitalisés par rapport aux donneurs avec une évolution légère du COVID-19, ce qui pourrait suggérer un manque de cellules T du SRAS-CoV-2 préexistantes chez les patients gravement malades. les patients.

Sans blague? Gee, encore plus de points de contact avec l’évidence?

Ensuite, il y a ceci:

Notre observation selon laquelle l’intensité des réponses des lymphocytes T et le taux de reconnaissance des épitopes des lymphocytes T étaient significativement plus élevés chez les patients convalescents par rapport aux individus non exposés suggère que non seulement une expansion, mais aussi une propagation de la diversité de réponse des cellules T du SRAS-CoV-2 se produit lors d’une infection active.

Permettez-moi d’être clair: toute la prémisse de toutes les «atténuations» et la demande de vaccination de masse reposaient sur un mensonge; qu’il s’agissait d’un virus «nouveau» auquel personne n’avait de résistance existante. Nous savons maintenant que c’est faux; 81% de la population a en fait une immunité existante et de plus, cette immunité est renforcée, matériellement, par une infection naturelle. En bref, si vous avez dit une résistance partielle, vous voulez attraper la maladie, car les chances que vous soyez gravement blessé sont statistiquement nulles, mais vous perfectionnerez votre immunité et du point de vue de la santé publique, vous voulez que les personnes qui ne seront pas gravement atteintes. obtenez-le naturellement, ne prenez pas une photo de ****** ned parce que c’est cette perfection de l’immunité qui empêche la maladie de nuire durablement au public.

