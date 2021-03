La scientifique chevronnée Stefanie Tompkins prend ses fonctions de directrice de la DARPA

Avant de retourner à la DARPA, Tompkins était vice-président de la recherche et du transfert de technologie à la Colorado School of Mines.

WASHINGTON – Stefanie Tompkins a assumé le 15 mars le premier poste de la Defense Advanced Research Projects Agency.

Tompkins sera le 23e directeur de la DARPA.

Elle est une ancienne officier du renseignement militaire dans l’armée américaine et a travaillé auparavant à la DARPA pendant près d’une décennie. De 2007 à 2017, Tompkins a été directeur de programme et directeur adjoint du bureau de la technologie stratégique de l’agence, chef de cabinet de la DARPA, directeur du bureau des sciences de la défense et directeur adjoint par intérim de l’agence.

En tant que gestionnaire de programme DARPA, Tompkins a dirigé des programmes de navigation sans GPS et de fabrication de composants optiques.

«Stefanie est quelqu’un qui connaît et respecte vraiment l’agence et son importance pour notre sécurité nationale», a déclaré Peter Highnam, ancien directeur par intérim de la DARPA, qui continuera désormais de servir de directeur adjoint de l’agence.

Avant de retourner à la DARPA, Tompkins était vice-président de la recherche et du transfert de technologie à la Colorado School of Mines. Elle a également occupé des postes de direction chez Science Applications International Corporation (SAIC), gérant des projets de recherche sur la géologie planétaire et la spectroscopie d’imagerie.

«Je suis honoré et ravi de revenir à la DARPA, où les technologies de pointe sont presque quotidiennes. De telles percées ne pourraient pas être plus importantes pour notre sécurité nationale, notre compétitivité économique et nos vies personnelles », a déclaré Tompkins dans un communiqué.