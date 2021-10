La sculpture de la place Tiananmen est la dernière lutte pour la démocratie à Hong Kong

Chaque printemps, des militants de Hong Kong lavent le « pilier de la honte » dans le cadre de la commémoration annuelle de la ville du massacre de la place Tiananmen. Cette année à venir, il n’y aura peut-être plus rien à nettoyer.

L’Université de Hong Kong a exigé le retrait du pilier de la honte, une sculpture qui commémore les manifestants pro-démocratie tués lors de la répression du gouvernement chinois le 4 juin 1989. La statue, créée par l’artiste danois Jens Galschiøt, a été installée sur le campus il y a près de 25 ans.

Maintenant, l’université a menacé de « traiter la sculpture au moment et de la manière qu’elle jugerait approprié sans autre préavis », selon une lettre que le cabinet d’avocats représentant l’université, Mayer Brown, basé aux États-Unis, a envoyé au groupe aujourd’hui dissous en charge de la statue.

Il ne s’agit pas seulement d’une petite querelle à propos d’une sculpture, mais d’un autre signe de la pression que Pékin exerce sur Hong Kong.

Hong Kong était un endroit en Chine où les gens pouvaient honorer ouvertement les victimes du massacre de la place Tiananmen et poursuivre l’héritage du mouvement pro-démocratie dirigé par les étudiants. En Chine continentale, en particulier parmi les jeunes générations, l’histoire est pratiquement effacée de la conscience publique.

C’est ce qui a rendu les commémorations de la place Tiananmen si puissantes à Hong Kong. Ils constituent un défi direct pour Pékin, et c’est pourquoi le gouvernement chinois considère les monuments commémoratifs comme le pilier de la honte comme une menace. Il s’agit d’essayer d’effacer les souvenirs non seulement de la place Tiananmen, mais aussi de l’activisme pro-démocratie qu’elle continue d’inspirer. Et c’est une tentative pour le Parti de la communauté chinoise de réprimer la résistance à Hong Kong et de la rapprocher de plus en plus de l’orbite de Pékin jusqu’à ce qu’il y ait peu de différence avec la Chine continentale.

La mise en œuvre de la loi radicale sur la sécurité nationale en 2020 a accéléré ce processus. En particulier, la loi – et les restrictions pandémiques, qui interdisaient les rassemblements de masse – ont restreint la capacité des Hongkongais à honorer la place Tiananmen et ont mis en danger ceux qui organisent ou participent à de tels efforts. L’Alliance de Hong Kong, le groupe auquel Galschiøt a prêté le pilier de 26 pieds, s’est dissoute en septembre après que ses membres ont fait face à des accusations de sécurité nationale.

La date limite fixée pour le retrait de la sculpture est passée, et la statue reste en place, pour l’instant, mais pour combien de temps n’est pas clair. (Un typhon vient également de frapper Hong Kong.) Un porte-parole de l’Université de Hong Kong a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique que HKU « recherchait toujours des conseils juridiques et travaillait avec des parties liées pour traiter l’affaire de manière légale et raisonnable ».

Galschiøt, l’artiste, a retenu les services d’un avocat ; la sculpture lui appartient toujours. Il a dit à Vox que « pour le moment, les prochains jours, ça devrait être sûr ».

Il n’espère cependant pas que la statue restera. « Ils vont le supprimer à cause de la pression du gouvernement chinois, ils ont peur du gouvernement chinois et ils ont peur de la loi sur la sécurité nationale », a-t-il déclaré.

La sculpture, hier et aujourd’hui, parle de la lutte pour la démocratie à Hong Kong

Le pilier de la honte a été exposé pour la première fois en 1997 lors de la veillée aux chandelles dans le parc Victoria de Hong Kong pour commémorer la place Tiananmen. C’était juste avant la rétrocession de 1997, lorsque la Grande-Bretagne a rendu Hong Kong à la Chine le 1er juillet sous la promesse que les libertés fondamentales et l’état de droit de Hong Kong resteraient intacts pendant 50 ans.

Albert Ho, ancien président de l’Alliance de Hong Kong pour le soutien des mouvements patriotiques démocratiques de Chine, qui a parrainé la statue et organisé la veillée annuelle aux chandelles de la place Tiananmen, a déclaré au Hong Kong Free Press en 2018 qu’ils voulaient que la statue soit expédiée à Hong Kong. quand il était encore sous domination britannique. « A cette époque, nous avions de bonnes raisons de croire que cette statue ne serait pas autorisée à entrer après la transition », a-t-il déclaré au point de vente.

Après la veillée, les étudiants eux-mêmes l’ont transporté sur le campus de la HKU, où les étudiants manifestants ont affronté la police, selon les informations de l’époque. Les étudiants ont réussi à amener la statue sur le campus, mais l’Alliance de Hong Kong et les partisans de la sculpture ont eu du mal à trouver un endroit permanent pour l’exposer.

Le pilier de la honte était devenu une extension d’une partie de l’anxiété concernant l’avenir de Hong Kong sous le règne de Pékin et les libertés fondamentales de la cité-État. « À Hong Kong, cela a attisé un débat houleux sur les limites de la liberté d’expression », a déclaré Galschiøt sur son site Web.

Après avoir été présentée dans plusieurs universités, la statue a finalement été installée à l’Université de Hong Kong en 1998. En 2008, la statue a été peinte en orange pour attirer l’attention sur les violations des droits de l’homme commises par le gouvernement chinois avant les Jeux olympiques d’été de Pékin.

La statue faisait toujours partie des commémorations annuelles du massacre de la place Tiananmen, des bénévoles et des militants lavant la statue et déposant souvent des fleurs à sa base. C’était un événement mineur par rapport à la veillée aux chandelles dans le parc Victoria, à laquelle des dizaines de milliers de personnes ont assisté chaque année. Perry Link, expert en langue et littérature chinoises à l’Université de Californie Riverside, qui siège au comité académique du musée en ligne de la place Tiananmen, a déclaré que les commémorations de Hong Kong se sont démarquées.

« Aucune ville au monde n’a été aussi attentive et articulée dans son objectif de se souvenir de ce massacre et d’en tirer les leçons », a-t-il déclaré.

Jusqu’à ce que, au moins, Pékin commence sa répression.

Comment une sculpture s’intègre dans la répression de la démocratie par Pékin à Hong Kong

En 2019, à l’occasion du 30e anniversaire du massacre de la place Tiananmen, des centaines de milliers de Hongkongais ont assisté à une veillée aux chandelles dans le parc Victoria juste au moment où la ville était sur le point d’éclater en protestations massives contre un projet de loi d’extradition controversé qui aurait étendu le contrôle de Pékin sur la ville .

Les manifestants ont défait ce projet de loi, mais en 2020, les restrictions pandémiques ont étouffé les rassemblements pendant des mois, y compris les manifestations en faveur de la démocratie. En juin 2020, les autorités de Hong Kong ont refusé aux organisateurs l’autorisation d’organiser la veillée annuelle, invoquant des règles de distanciation sociale. Des manifestants pro-démocratie ont défié ces ordres et se sont toujours rassemblés à Victoria Park.

Mais alors que cela se produisait, Pékin se préparait à imposer une loi radicale sur la sécurité nationale, point culminant de sa répression contre le mouvement pro-démocratie de Hong Kong.

La loi radicale cible les crimes de sécession, de subversion, de collusion avec des puissances étrangères et de terrorisme, qui sont tous vagues et largement définis et peuvent entraîner des sanctions sévères. De simples actes de protestation ou brandissant des slogans pro-démocratie pourraient conduire à des accusations d’incitation à la succession. Depuis que la loi a été promulguée en juin 2020, plus de 150 personnes ont été arrêtées en vertu de celle-ci, notamment des législateurs pro-démocratie, des militants, des journalistes et des universitaires, entre autres. Une personne a été condamnée à ce jour.

Cela a rendu la veillée de la place Tiananmen presque impossible à tenir. En juin 2021, les autorités de Hong Kong ont de nouveau refusé au groupe un permis de se réunir et ont fermé Victoria Park. Les militants ont toujours essayé d’honorer l’occasion, encourageant les gens à « pleurer à leur manière » et à allumer des bougies où qu’ils soient. Le 4 juin, jour de la commémoration, les autorités de Hong Kong ont arrêté l’un des organisateurs de la veillée pour avoir encouragé les rassemblements non autorisés. Depuis lors, elle et trois autres membres de l’Alliance de Hong Kong ont été arrêtés en vertu de la loi sur la sécurité nationale, et le groupe a été accusé d’être « un agent de forces étrangères ». En septembre, le groupe s’est dissous pour de bon. (L’ordre envoyé par Mayer Brown était adressé à l’Alliance de Hong Kong et à ses anciens dirigeants, ce qui a ajouté à la confusion.)

La décision de HKU de retirer le pilier de la honte a, comme on pouvait s’y attendre, attiré plus d’attention sur la sculpture emblématique. Les étudiants et les touristes en prennent des photos avant qu’il ne soit emporté ou détruit. pic.twitter.com/Bsw5zzTGfo – Keith Richburg (@keithrichburg) 12 octobre 2021

Mais cela a également montré, une fois de plus, l’effet paralysant extrême de la loi sur la sécurité nationale. Une œuvre d’art de longue date peut être présentée comme un défi potentiel. « Pékin a décidé de s’emparer de la ville, de la sévir et de qualifier tout ce qui est anti-Pékin de subversif ou, pire, de terroriste », a déclaré Link.

Il a ajouté que même si les accusations sont ridicules, cela reste « un club que Pékin peut utiliser. « Et les habitants de Hong Kong n’osent pas se lever et dire: » Attendez, c’est ridicule « en public, car ils seront alors les prochains à être matraqués. »

Galschiøt a déclaré à Vox que la décision de l’université de retirer sa sculpture est également troublante, car une institution intellectuelle devrait se soucier de l’histoire de la place Tiananmen et « le droit intellectuel de parler de ce qui s’est passé dans l’histoire, et c’est ce que Hong Kong détruit maintenant . «

Cela correspond à un détricotage plus large des libertés académiques à Hong Kong. Des dirigeants étudiants ont été arrêtés en vertu de la loi sur la sécurité nationale, et des syndicats d’étudiants universitaires se sont également dissous sous la pression ; HKU a rompu les liens avec son syndicat étudiant en juillet. Les professeurs craignent d’être licenciés ou de perdre leur mandat pour leurs opinions politiques, ce qui pourrait aller à l’encontre de la loi.

Même si le pilier de la honte existe pour le moment, cela semble être un sursis temporaire. Galschiøt prévoit d’exposer la statue ailleurs, et il existe des installations sœurs du pilier de la honte au Mexique, au Brésil et au Danemark. S’il ne peut pas rester à Hong Kong, il espère qu’à un moment donné, il finira par y retourner.

« C’est toujours un symbole de la répression de Tiananmen, et j’espère qu’un jour nous pourrons retourner à Hong Kong et le remettre là-bas », a déclaré Galschiøt. « Il appartient à Hong Kong et appartient au territoire chinois. »