La sculpture publique ‘Mirage’ arrivera au centre d’accueil d’Apple Park l’année prochaine

Apple Park Visitor Center est l’endroit idéal pour une promenade photo, et bientôt les visiteurs découvriront un environnement totalement nouveau à capturer et à expérimenter. Apple a chargé l’artiste Katie Paterson et le studio Zeller & Moye de créer une sculpture publique permanente pour le centre d’accueil intitulée Mirage.

Construit entièrement en verre coulé pur, Mirage apportera une expérience globale à Cupertino. Le sable collecté dans les déserts du monde entier sera fondu en plus de 400 cylindres et disposé en formes de vagues qui imitent une dune du désert. Selon Paterson, Mirage contiendra du sable provenant de “déserts subtropicaux, côtiers, pluvieux, intérieurs, montagneux, volcaniques et fossilisés”.

Le tour du monde sculptural de Paterson se déroulera dans l’oliveraie de Swan Hill, à l’entrée nord du centre d’accueil d’Apple Park. Le bosquet est parallèle à l’avenue N Tantau et se connecte au parking du centre d’accueil avec des sentiers de randonnée accessibles au public. La construction sera achevée en 2022.

Le but de l’installation est de créer un lieu de rassemblement inattendu qui mélange l’art, l’architecture, la science et la nature. Faisant référence au nom de la sculpture, les formes de verre se fondront dans le paysage comme un mirage désertique alors qu’elles serpentent à travers les arbres. Les visiteurs interagissant avec l’œuvre se déplaceront à travers les déserts du monde d’est en ouest.





Photos : Katie Paterson et Zeller & Moye

Katie Paterson est une artiste écossaise dont les projets « considérent notre place sur Terre dans le contexte du temps et du changement géologiques ». Le travail de Paterson a été exposé à l’échelle internationale et utilise souvent une technologie sophistiquée pour créer des liens humains. Zeller & Moye, partenaire du projet, est un studio d’architecture mondial qui a conçu des projets allant du mobilier aux grands bâtiments culturels. La méthode de travail du studio d’expérimentation approfondie articule «des propositions significatives pour le monde contemporain». Paterson et Zeller & Moye ont été sélectionnés après une recherche globale ciblée d’artistes menée par Artsource Consulting.

Mirage sera installé dans l’oliveraie adjacente à l’Apple Park Visitor Center.

En plus de l’installation artistique à venir, l’Apple Park Visitor Center comprend une terrasse sur le toit avec vue sur Apple Park et un café, qui ont tous deux rouvert après les fermetures de la santé publique en 2020. Lorsqu’il est disponible, l’Apple Park Visitor Center Store offre des opportunités d’apprendre Photographie iPhone d’Apple Creative Pros dans certaines des meilleures sessions gratuites Today at Apple proposées dans n’importe quel Apple Store du monde.

