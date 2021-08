La séance d’entraînement folle d’Alexander Volkanovski qui a vu le champion de l’UFC subir des retraits successifs pendant 25 minutes

in

Alexander Volkanovski fera la une de l’UFC 266 le mois prochain contre Brian Ortega et il fait un travail sérieux pour s’assurer qu’il conserve son titre UFC poids plume.

Le champion en titre cherche à faire taire tous ses sceptiques lorsqu’il affrontera Ortega dans un mois à Las Vegas.

Volkanovski a quelques sceptiques pour prouver le contraire

Pour se préparer, l’Australien s’assure qu’il a toujours un réservoir d’essence plein dans les manches de championnat alors qu’il cherchait à marquer des retraits contre toute son équipe d’entraînement pendant 25 minutes épuisantes.

« Il y a 5 mois, nous avons mis tout le travail en place, prêts pour la guerre… nous devenons plus grands et meilleurs cette fois !! #ufc266 #andstill », a posté Volkanovski.

Regardez la vidéo ci-dessous où Volkanovski lance le défi :

Volkanoviski et Ortega viennent de passer plusieurs semaines à filmer The Ultimate Fighter où ils ont servi d’entraîneurs rivaux et les choses se sont tendues entre les deux à plusieurs reprises.

Le joueur de 32 ans vient de remporter deux victoires contre Max Holloway, mais à la fois de manière controversée et il est sorti de l’octogone depuis plus d’un an maintenant.

Le champion ne veut pas laisser cette décision aux juges comme les deux derniers avec Holloway.

Il devait initialement rencontrer Ortega en mars de cette année, mais COVID-19 a fini par repousser le combat deux fois.

Volkanovski a détrôné le roi des poids plumes à l’UFC 245

Volkanovski a une fiche de 22-1 et est sans aucun doute l’un des meilleurs au monde à son poids.

AJ McKee de Bellator a fait la une des journaux avec le même poids et le promoteur de son entreprise, Scott Coker, a déclaré qu’il aimerait réserver McKee contre le champion de l’UFC – qui serait Volkanovski.

Cependant, Volkanovski dit aussi bon que McKee est, ce n’est tout simplement pas comme ça que ça marche.

“Pour lui, même avoir cette opportunité de combattre le champion de l’UFC ne serait évidemment pas juste”, a déclaré Volkanovski à MMA Junkie.

«Regardez la rangée de tueurs que j’ai dû faire pour atteindre le sommet, pour atteindre le champion. Les mêmes que les gars qui sont dans le top 10, des tueurs absolus à l’UFC, et ils ont dû se battre pour essayer d’atteindre le sommet. N’en déplaise à la concurrence, il faut être honnête, c’est un peu différent.

AJ McKee a dominé dans Bellator

« Est-il de haut niveau ? Peut-être. Mais tu arrives à combattre ces gars et ensuite tu as une chance d’atteindre le sommet ? Ouais, j’aurais aimé être dans une autre promotion avant d’être à l’UFC et d’avoir une chance de devenir champion de l’UFC, mais ce n’est pas comme ça que les choses fonctionnent.

«Mais encore une fois, fair-play envers lui. J’ai fini par voir les moments forts du combat. Il avait l’air bien, il a bien fait, mais en même temps, c’est un tout autre jeu de balle.

