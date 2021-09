La séance photo du magazine Time de Meghan Markle et du prince Harry est qualifiée de « manifestement stratégique » | Royale | Nouvelles

Jeudi, Meghan Markle et le prince Harry ont honoré la couverture des 100 personnes les plus influentes du Time. Cependant, l’attention s’est rapidement tournée vers les photos « fortement retouchées » du couple, un expert royal affirmant que les images avaient été planifiées stratégiquement par le duc et la duchesse. La chroniqueuse du Mail on Sunday, Charlotte Griffiths, a affirmé à Palace Confidential que les Britanniques pouvaient « voir à travers et voir que c’est stratégique ».

Elle a déclaré: “Ce sont des gens très stratégiques. Elle a sa position large sur les jambes.

“Elle porte le pantalon. Je ne peux pas prendre ce genre de choses aussi au sérieux que les Américains le peuvent.

“Les Américains roulent ce genre de trucs mais je ne peux tout simplement pas.

“Je ne sais pas s’il s’agit d’être britannique ou d’être non sentimental.”

Mme Griffiths a poursuivi: “Mais, nous pouvons voir à travers cela et voir que c’est stratégique.

« Nous ne faisons pas très bien sérieusement ! »

Le couple, qui vit maintenant en Californie, a figuré sur la liste Time 100 pour son travail caritatif avec sa fondation Archewell.

Le chef José Andrés, qui est un ami proche du couple, a nommé le couple.

À son tour, le couple a nommé l’économiste Ngozi Okonjo-Iweala, la première Africaine et la première femme à diriger l’OMC, pour la liste.

Ils ont écrit : « Que faudra-t-il pour vacciner le monde ? Unité, coopération – et des dirigeants comme Ngozi Okonjo-Iweala.”

La photo de couverture du duc et de la duchesse du magazine Time a suscité à la fois des éloges et des moqueries dans les coins des médias sociaux.

Gráinne Maguire a tweeté : “On dirait qu’Harry est son coiffeur et il se regarde dans le miroir pour expliquer ce qu’il a fait à ses couches.”

L’experte conservatrice américaine Candace Owens a ajouté: “Honnêtement, je ne peux pas. L’émasculation en direct du prince Harry se poursuit.

“Je ne voudrais jamais que mon mari soit gêné comme ça devant le monde. Tellement pathétique.”