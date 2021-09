La séance photo du prince Harry et de Meghan Markle pour la couverture de Time 100 suscite le ridicule sur GB News | Royale | Nouvelles

in

Robert Jobson s’est penché sur la photo de couverture de Harry et Meghan pour le magazine Time, après avoir été classés parmi les 100 personnes les plus influentes au monde. Le commentateur royal a éclaté de rire en discutant de l’inclusion du couple sur la liste, affirmant que le magazine Time “était un magazine très sérieux”. Il a déclaré que les séances photo comprenaient “l’une des photographies les plus étranges que j’ai vues depuis un moment”.

Harry et Meghan étaient l’une des sept couvertures publiées par le magazine Time pour sa liste annuelle des 100 meilleurs.

La photo montre le prince derrière et au niveau de sa femme, tous deux habillés avec désinvolture devant un fond d’arbres.

L’animatrice de GB News, Nana Akua, a déclaré: “Comment cela s’est-il passé aux États-Unis? Je sais que de ce côté-ci de l’eau, nous ne sommes pas si impressionnés.”

M. Jobson a fait remarquer: “Ils sont certainement plus appréciés en Amérique. Il y a une armée de partisans – en particulier pour Meghan. Mais cela ne s’est pas particulièrement bien passé ici.”

JUST IN: La couverture de Meghan et Harry’s TIME provoque une “division” aux États-Unis

Il a poursuivi: “Il fut un temps où Time était un magazine très sérieux.

“Mais quand vous avez également Dolly Parton et Britney Spears dans le top 100, je vous surprends et je n’y suis pas parvenu.

“En gros, ils voulaient vendre le magazine et Meghan et Harry ont accepté une séance photo très chère, qui, je dois dire, comprend l’une des photographies les plus étranges que j’ai vues depuis un moment.

“Les gens appellent peut-être un peu cruellement Harry son coiffeur, avec leur pose sur la photo.

« Il est au même niveau qu’elle, et tout est très réveillé, n’est-ce pas ?

L’année dernière, le couple a démissionné de ses fonctions royales avant de déménager en Californie.

Ils ont également signé un accord pour un podcast avec Spotify, ainsi que de nombreux autres investissements et entreprises médiatiques.

Cependant, le duc et la duchesse pourraient faire face à une réaction croissante aux États-Unis, selon un expert royal.

Le rédacteur en chef du journal du Mail, Richard Eden, a déclaré à Palace Confidential que le couple “semble diviser l’opinion aux États-Unis tout autant qu’ici au Royaume-Uni”.