La SEC a besoin de plus d’autorité pour empêcher la cryptographie de tomber entre les failles réglementaires : président de la SEC

Dans une lettre au sénateur Elizabeth Warren, Gary Gesler cible DeFi et les stabelcoins et a déclaré que davantage de ressources sont nécessaires pour protéger les investisseurs dans ce secteur en croissance et volatil.

Le président de la Securities and Exchange (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, a envoyé une lettre à la sénatrice Elizabeth Warren, qu’elle a publiée cette semaine, répondant à sa demande concernant le pouvoir de la SEC de réglementer les plateformes de cryptographie.

“Pour le moment, je pense que les investisseurs utilisant ces plateformes ne sont pas suffisamment protégés”, a écrit Gensler dans la lettre et a réitéré qu’ils devraient se concentrer sur les plateformes de crypto trading, de prêt et DeFi et travailler avec le Congrès, l’Administration et les autres régulateurs. Warren a déclaré dans un communiqué,

«Je suis heureux que le président de la SEC, Gensler, soit d’accord et ait demandé à la SEC d’utiliser toute son autorité pour faire face à ces risques, et qu’il ait également identifié où une autorité réglementaire supplémentaire pourrait devoir être accordée par le Congrès.»

Warren est membre du comité sénatorial des banques et président de son sous-comité sur la politique économique et a également appelé le Conseil de surveillance de la stabilité financière à user de son autorité pour réglementer les crypto-monnaies.

Dans la lettre, Gensler a expliqué que le public américain achète, vend et prête de la crypto sur des plateformes centralisées et décentralisées qui peuvent impliquer les lois sur les valeurs mobilières et, dans certains cas, même les lois sur les matières premières et les lois bancaires.

“Je pense que nous avons maintenant un marché de la cryptographie où de nombreux jetons peuvent être des titres non enregistrés, sans divulgation ni surveillance du marché requises.”

Il a noté que le test pour déterminer si un actif cryptographique est une sécurité, le test de Howey, est «clair» et que l’agence a engagé des dizaines d’actions dans ce domaine et n’a pas encore perdu d’affaire.

« J’ai exhorté le personnel à continuer de protéger les investisseurs en cas de vente de titres non enregistrés. »

La lettre a principalement réitéré ce que Gensler a déclaré plus tôt ce mois-ci lors du Forum sur la sécurité d’Aspen. Une fois de plus, il a souligné l’essor des pièces stables intégrées au système de cryptographie et pourrait chercher à contourner une multitude d’objectifs de politique publique liés au système bancaire et financier traditionnel.

Il a également souligné comment, contrairement aux marchés traditionnels, en crypto, les investisseurs négocient sans intermédiaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir du monde entier.

«Je pense que nous avons besoin d’autorités supplémentaires pour empêcher les transactions, les produits et les plateformes de tomber entre les failles réglementaires. Nous avons également besoin de plus de ressources pour protéger les investisseurs dans ce secteur en croissance et volatil. »

SCOOP: @JoeBiden Admin en guerre avec lui-même pour réglementer le commerce de crypto de 2 000 milliards de dollars; @SEC_Enforcement contre @CFTC et peut-être @CFPB engagés dans une guerre de territoire avec @ewarren aidant la SEC à obtenir des pouvoirs supplémentaires du Congrès plus maintenant @FoxBusiness @TeamCavuto – Charles Gasparino (@CGasparino) 11 août 2021

Cela intervient au milieu du projet de loi d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars avec des dispositions sur la taxe cryptographique adoptées par le Sénat sans l’amendement qui exclut les mineurs, les jalonneurs, les validateurs et les développeurs, tenus de faire rapport à l’IRS, et passe maintenant à la Chambre. Jerry Brito, directeur exécutif de CoinCenter, a déclaré :

«La Chambre est actuellement en vacances et ne devrait pas revenir avant le 23 août (bien qu’ils pourraient être rappelés plus tôt). Nous prenons une minute pour nous regrouper et commencer à nous coordonner avec les membres qui soutiennent nos efforts.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.