La SEC a formellement rejeté l’application Bitcoin ETF soumise par WisdomTree

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Après deux retards et une période de relative incertitude, la SEC a fini par rejeter la proposition de WisdomTree, à laquelle les analystes s’attendaient déjà après ce qui s’est passé avec VanEck.

***

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a officiellement rejeté la demande de WisdomTree pour la création d’un fonds négocié en bourse (ETF) basé sur Bitcoin.

La SEC rejette les ETF WisdomTree Bitcoin

C’est ce qu’a indiqué la SEC dans un communiqué publié hier, un verdict qui intervient des mois après que WisdomTree, en compagnie de CBOE BZX, a déposé la demande en mars de cette année, ceci après quelques retards annoncés respectivement en juin et juillet.

Concernant le verdict, le communiqué publié par la SEC se lit comme suit :

« La commission conclut que BZX n’a ​​pas respecté ses obligations en vertu de la loi sur les bourses et des règles de pratique de la Commission pour démontrer que sa proposition est conforme aux exigences établies pour les bourses nationales, qui sont conçues pour » empêcher les actes et pratiques qui sont frauduleux ou manipulateur », et « pour protéger les investisseurs et les intérêts du public » ».

Verdict conforme aux attentes

Comme pour les autres candidats, critiques et analystes, ce type de résolution était attendu par la SEC, car le processus avait mis trop de temps à attendre une réponse positive, en plus du fait que l’organisme de régulation semble toujours très fermé aux possibilité d’un ETF Bitcoin, argumentant contre la volatilité de la monnaie numérique et la possibilité que le marché soit manipulé.

Cependant, en octobre de cette année, la SEC a fait la lumière sur cette question en permettant la création d’ETF basés sur des contrats à terme Bitcoin, un marché qui n’est pas entièrement associé à la monnaie numérique, puisque les prix des cotations correspondent à des estimations du prix de la crypto-monnaie à certains termes.

Bien que l’organisation ait déjà approuvé deux ETF sous cette modalité, les critiques n’ont pas tardé à venir de personnes et d’entités qui suivent de près l’affaire. L’organisation qui a le plus élevé la voix est peut-être le gestionnaire de fonds communs de placement, Grayscale, qui a reproché à la SEC de ne pas traiter les propositions basées sur les contrats à terme de la même manière que la monnaie numérique elle-même, laissant même entendre qu’elle pourrait engager des actions en justice pour violation des règles actuelles. cadres juridiques.

Cependant, la course au premier ETF Bitcoin aux États-Unis est toujours en cours. Des entités telles que Galaxy Digital, Fidelity, ARK Invest et bien d’autres ont encore une réponse. La SEC a récemment rejeté la demande de VanEck, et le public est d’avis que les autres pourraient emboîter le pas à moins que le régulateur ne change d’avis.

Lecture recommandée

Source : CoinDesk, SEC

Version par Angel Di Matteo / Bitcoin quotidien

Image de Unsplash