La SEC a menacé de poursuivre Coinbase pour sa fonctionnalité de prêt inédite

Bitcoin et tout l’espace crypto connaissent une semaine terrible. Le Salvador a transformé le bitcoin en monnaie officielle mardi, les fans célébrant cette décision. Malgré cela, le prix du bitcoin a connu un crash flash massif. Bitcoin a perdu 10 000 $ en quelques minutes, alors que les commerçants surendettés qui étaient longtemps sur Bitcoin se sont retrouvés liquidés. Toutes les autres pièces ont suivi, le bain de sang essuyant bien plus de 20% de la valeur d’un jeton numérique. D’autres mauvaises nouvelles ont suivi mercredi matin. Coinbase a annoncé un développement inattendu pour un produit inédit appelé Lend. La SEC a menacé l’échange le plus populaire au monde d’une action en justice si elle allait de l’avant avec son projet de lancer une fonctionnalité de cryptographie déjà proposée par d’autres sociétés.

Le programme Coinbase Lend

Coinbase prévoyait de lancer un nouveau programme Coinbase Lend où les propriétaires de crypto-monnaie pourraient gagner des intérêts sur certains actifs numériques. Tout est support pour commencer avec USD Coin (USDC). L’USDC est connu comme une pièce stable car 1 USDC vaut toujours exactement 1 $.

Gagner des intérêts sur les avoirs cryptographiques est une caractéristique que d’autres sociétés offrent à leurs clients. Ce n’est pas quelque chose que Coinbase a inventé. Et ce n’est pas un produit disponible sous quelque forme que ce soit sur la plateforme. Les utilisateurs intéressés doivent se pré-inscrire avant de gagner des intérêts en prêtant des cryptos.

Coinbase a engagé la SEC dans les mois qui ont précédé le lancement de Lend pour s’assurer qu’il n’enfreignait aucune loi avec le nouveau programme qu’il souhaitait offrir aux clients. La société a expliqué dans un article de blog mercredi qu’il y a une semaine, la SEC a donné à Coinbase un avis Wells sur Lend.

La SEC menace de poursuivre Coinbase pour le lancement de Lend

“Un avis Wells est la façon officielle par laquelle un régulateur dit à une entreprise qu’il a l’intention de poursuivre l’entreprise en justice”, explique Coinbase dans le billet de blog.

La société a ensuite révélé qu’elle s’engageait avec la SEC depuis près de six mois pour obtenir des éclaircissements :

Nous aurions pu simplement lancer le produit, mais nous avons choisi de ne pas le faire. C’est loin d’être la norme dans notre industrie. D’autres sociétés de cryptographie proposent des produits de prêt sur le marché depuis des années, et de nouveaux produits de prêt continuent d’être lancés le mois dernier. Mais Coinbase croit en la valeur d’un dialogue ouvert et substantiel avec nos régulateurs. Nous avons donc pris Lend à la SEC en premier.

Coinbase dit avoir répondu à toutes les questions de la SEC sur le prêt par écrit et en personne. La SEC a alors déclaré qu’elle considérerait Lend comme impliquant un titre. “Mais [it] Je ne dirais pas pourquoi ni comment ils sont arrivés à cette conclusion.

L’échange a continué à parler avec la SEC. Séparément, Coinbase a annoncé Lend en juin sans indiquer de date de lancement public. C’est alors que la SEC a ouvert une enquête officielle. Cela impliquait des documents, des réponses écrites et le témoignage sous serment d’un témoin d’entreprise.

Coinbase n’a pas fourni à la SEC de détails personnels sur les clients intéressés par le prêt :

Ils ont également demandé le nom et les coordonnées de chaque personne figurant sur notre liste d’attente de prêt. Nous n’avons pas accepté de fournir cela parce que nous adoptons une approche très prudente des demandes d’informations personnelles des clients. Nous ne pensons pas non plus que cela soit pertinent pour les questions particulières que la SEC pourrait avoir sur le prêt impliquant un titre, en particulier lorsque la SEC ne partagera aucune de ces questions avec nous.

Pourquoi la SEC s’en prend-elle à une autre société de cryptographie ?

La SEC a choqué les passionnés de crypto en décembre 2020 lorsqu’elle a poursuivi Ripple, la société à l’origine du jeton XRP. La SEC allègue que XRP est une sécurité. S’attaquer à Coinbase relèverait du même parapluie.

L’échange explique que la SEC a refusé d’expliquer pourquoi ils considéreraient le prêt comme un titre. Au lieu de cela, la SEC a déclaré qu’elle évaluait le prêt à travers les affaires de la Cour suprême Howey (1946) et Reves (1990):

Des conseils formels de la SEC sur la façon dont ils ont l’intention d’appliquer les tests Howey et Reves à des produits comme Lend seraient d’une grande aide pour réglementer notre industrie de manière responsable. Au lieu de cela, l’avis de Wells de la semaine dernière nous indique que la SEC préférerait sauter ces étapes réglementaires de base et aller directement au litige. Ils nous ont offert la possibilité de soumettre une défense écrite de Lend, mais ce serait futile si nous ne connaissons pas les raisons des inquiétudes de la SEC.

En conséquence, Coinbase a déclaré qu’il ne lancerait pas Lend avant au moins octobre. Il a exhorté la SEC à fournir plus de clarté. « Coinbase continue d’apprécier une clarté réglementaire supplémentaire ; le mystère et l’ambiguïté ne servent qu’à étouffer inutilement les nouveaux produits que les clients veulent et que Coinbase et d’autres peuvent livrer en toute sécurité », a écrit la société.

Pourquoi Coinbase rend-il les discussions de la SEC publiques ?

La raison pour laquelle Coinbase se bat contre la SEC en public est assez évidente pour quiconque connaît l’univers de la cryptographie.

Le dossier de la SEC contre Ripple va mal, car le régulateur a subi quelques défaites dans la phase préliminaire. La SEC ne combat pas seulement une entreprise qui a jusqu’à présent mis en place une défense formidable. La soi-disant armée XRP d’investisseurs et d’influenceurs vocaux a suivi de près le conflit juridique, montant un mouvement anti-SEC massif sur les réseaux sociaux.

Séparément, les passionnés de cryptographie ont combattu le Congrès plus tôt cet été au sujet de nouvelles dispositions cryptographiques dans le nouveau projet de loi sur l’infrastructure. Beaucoup se sont organisés en ligne pour exhorter les autres à contacter leurs représentants au sujet des règles de cryptographie. Malgré le contrecoup, le règlement est resté dans le projet de loi.

En plus du billet de blog, le co-fondateur et PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a publié sur Twitter une chronologie des événements de la SEC concernant Lend :

1/ Certains comportements vraiment sommaires de la SEC récemment.

Bitcoin s’échangeait à moins de 47 000 $ mercredi au moment d’écrire ces lignes.