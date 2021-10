La SEC a officiellement enregistré la demande de la société Valkyrie pour un ETF Bitcoin

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a officiellement enregistré la demande du géant des investisseurs en crypto-monnaie Valkyrie pour un fonds d’investissement négocié en bourse (ETF) Stratégie Bitcoin. Ces actions seront cotées au Nasdaq.

Selon le dossier publié le 15 octobre par la SEC, l’agence a accepté la demande d’enregistrement des actions du fonds d’investissement négocié en bourse, ou ETF, Valkyrie’s Bitcoin Strategy, pour être cotées à la bourse Nasdaq. De plus, dans une lettre que le vice-président des cotes de cotation du Nasdaq, Eun Ah Choi, a déposée le même jour, il a déclaré que les actions Bitcoin ETF de Valkyrie avaient été officiellement certifiées.

Aussi, dans un article du 11 août. Valkyrie a déclaré que son ETF Bitcoin Strategy offrirait une exposition indirecte à la crypto-monnaie, avec des contrats à terme réglés en espèces.

Cependant, la US Market and Stock Commission a elle-même publié un tweet à ce sujet. Recommander à tout investisseur intéressé par ces FNB d’analyser attentivement les avantages et les risques de l’investissement.

Le prix du Bitcoin a grimpé en flèche aux premières heures de vendredi. Cette augmentation selon les experts est due à l’approbation par la SEC d’un ETF Bitcoin. BTC a atteint un nouveau prix élevé depuis les 6 derniers mois de 62 800 $, au moment de la rédaction. Source : CoinMarketCap

Enfin, la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies s’élève actuellement à 2 400 milliards de dollars. Et l’indice de dominance du Bitcoin représente 46,4% du marché total.

Les ETF Bitcoin pourraient affecter positivement le marché des crypto-monnaies

Les ETF Bitcoin et la SEC attirent l’attention de l’écosystème de la crypto-monnaie depuis plusieurs mois. Cependant, jusqu’à très récemment, l’entité avait reporté le verdict sur quatre autres demandes d’approbation, bien qu’il y ait eu des attentes quant à ce qui pourrait se passer sur le marché après l’approbation.

Les analystes ont insisté sur le fait qu’il serait positif que des représentants d’institutions de réglementation telles que Gary Gensler, le président de la SEC, s’impliquent pour aider les investisseurs à se rapprocher et à comprendre les crypto-monnaies.

À l’heure actuelle, nous ne pouvons pas prédire le comportement du marché des ETF Bitcoin, s’ils sont cotés en bourse. Cependant, certains pensent que de nouveaux records historiques pourraient être vus concernant la valeur du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Pendant ce temps, malgré les interdictions du gouvernement chinois et les réglementations de la SEC. De grandes entreprises telles que Twitter, la NBA, Tesla et Microsoft ont permis aux crypto-monnaies de constituer une partie importante de leurs écosystèmes.

