La SEC a signé un contrat avec une société d’analyse Blockchain pour suivre l’espace DeFi

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

L’équipe d’AnChain.AI a révélé qu’elle travaillait avec la SEC depuis au moins trois mois et qu’elle avait fourni des outils au régulateur pour assurer le suivi dans cet espace.

Des rapports récemment publiés révèlent que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a retenu les services d’une société d’analyse Blockchain pour surveiller et examiner l’espace de la finance décentralisée (DeFi).

La SEC a signé un accord avec la firme AnChain.AI

C’est ce qu’a révélé un rapport publié par le média Forbes, dans lequel un porte-parole de la société AnChain Al a confirmé l’accord établi entre la firme et la SEC, assurant que le contrat dure environ cinq ans et qu’il percevra une rémunération annuelle pour 125 000 $ US.

À cet égard, le PDG et co-fondateur d’AnChain.AI, Victor Fang, a commenté :

« La SEC est très intéressée à comprendre ce qui se passe dans le monde des actifs numériques basés sur des contrats intelligents. Nous fournissons une technologie pour analyser et suivre ces contrats intelligents. »

Parmi les commentaires faits par Fang, il convient de souligner le fait que cet accord avec la SEC est déjà en cours depuis plusieurs mois, étant donné que le premier contrat est entré en vigueur depuis mai dernier de cette année.

Intérêt de la SEC pour l’espace DeFi

La confirmation de cet accord intervient au milieu de l’intérêt croissant de la SEC pour l’espace de la finance décentralisée, précisément en raison des grandes quantités de capitaux qui se déplacent au sein de cet écosystème, qui utilise les avantages de la technologie Blockchain et des contrats intelligents pour automatiser processus financiers.

Récemment, le président de la SEC, Gary Gensler, a indiqué que certaines plates-formes au sein de l’espace DeFi pourraient être sous la supervision de l’organisme de réglementation, car elles pourraient être comprises comme des services de prêt peer-to-peer, qui relèvent de sa compétence.

Gensler a précédemment exprimé son inquiétude quant à la croissance enregistrée par l’espace DeFi, notamment en raison du fait qu’il n’y a aucune garantie pour ceux qui participent au secteur, de sorte que la SEC ne pouvait pas les défendre en cas d’irrégularité.

Il y a quelques mois, le commissaire de la SEC, mieux connu sous le nom de Crypto Mom, Hester Peirce, a invité les opérateurs de projets DeFi et au sein de l’espace crypto-monnaie à demander conseil à l’organisme de réglementation, afin de clarifier si leurs propositions opérationnelles entraînent une sorte de violation de la réglementation en vigueur.

Source : Cointelegraph, Forbes

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash