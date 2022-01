La SEC a un nouveau conseiller crypto

Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, a nommé son nouveau conseiller principal en cryptographie, ancien assistant du Sénat Corey Frayer.

Selon l’annonce du jeudi 30, le nouveau rôle de Corey Frayer à la SEC se concentrera sur « l’élaboration de politiques et le travail interagences liés à la surveillance des actifs cryptographiques ».

En effet, la nomination par Gensler d’un conseiller principal axé sur les crypto-monnaies est conforme à son approche déclarée consistant à établir un cadre réglementaire pour les crypto-monnaies. Ainsi, signe que la SEC pourrait intensifier ses efforts pour réguler l’industrie en 2022.

Soit dit en passant, Frayer rejoindra la SEC avec trois autres nouveaux membres du personnel. Embauché pour exécuter des fonctions non liées aux crypto-monnaies.

La SEC nomme Corey Frayer et quelques autres

Effectivement, le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, a fait en sorte qu’un membre éminent du personnel du Sénat se concentre sur la politique de crypto-monnaie.

Principalement, la Securities and Exchange Commission a annoncé les nominations de Corey Frayer, Phil Havenstein, Jennifer Songer et Jorge Tenreiro. Pour combler le poste de direction de Gary Gensler.

Corey Frayer. Conseiller principal en crypto-monnaie Phil Havenstein. Conseillère aux opérations Jennifer Songer. Conseiller en gestion de placements Jorge Tenreiro. Conseiller d’exécution.

Ils serviront donc sous la direction de Gary Gensler, qui a pris ses fonctions en avril 2021. Gensler a déclaré que les quatre personnes nouvellement embauchées ont « une expérience exceptionnelle » et qu’il « a déjà commencé à s’appuyer sur leurs précieux conseils sur les politiques de l’agence, la conformité et opérations.

En outre, il a ajouté: « Je me réjouis de la poursuite de notre travail ensemble, pour mener à bien la mission de la SEC. »

Corey Frayer le nouveau conseiller principal pour les crypto-monnaies

Tout d’abord, Corey Frayer a obtenu un BA en économie internationale et finance de l’Université catholique d’Amérique. Il conseillera le président Gensler sur l’élaboration des politiques de la SEC et les travaux interinstitutions liés à la surveillance des actifs cryptographiques.

En plus de ce qui précède, avant de rejoindre la SEC, il a occupé le poste de cadre supérieur au comité du Sénat américain sur les banques, le logement et les affaires urbaines pour le président Sherrod Brown.

Auparavant, il a passé une décennie en tant que conseiller principal à travailler sur des sujets allant de la protection des consommateurs et des investisseurs aux risques systémiques et aux technologies financières émergentes pour le représentant américain Maxine Waters au sein du House Financial Services Committee et pour le représentant des États-Unis, Brad Miller de North Caroline.

Je termine avec cette phrase de Tyler Winklevoss : « Bitcoin a mis le monde entier en mouvement. »

