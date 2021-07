La SEC accuse 3 personnes pour un prétendu programme de délit d’initié à longue chaîne de blocs

in

La SEC des États-Unis a inculpé 3 personnes qui auraient mené des délits d’initiés associés à la société Long Blockchain en 2017. L’une des personnes qui auraient été cotées en bourse avant la modification du nom qui a donné à la société une augmentation de la valeur. Les deux autres personnes ont été informées et ont profité de l’information pour négocier en conséquence, selon le régulateur américain. Long Blockchain, à une époque Long Iced Tea, a créé d’énormes gains simplement grâce au changement de marque, profitant de la popularité croissante de la blockchain.

La SEC poursuit 3 sur le long délit d’initié Blockchain

La Securities and Exchanges Commission (SEC) inculpe 3 personnes qui auraient profité de la modification du nom de Long Blockchain en 2017. L’affaire prétend que les 3 personnes ont profité des détails et des actions cotées avant le changement de marque. Parmi ceux-ci figure Eric Watson, qui, conformément à la plainte, était responsable du thème du changement de marque. Watson aurait informé Barret-Lindsay, un compagnon et un courtier concernant les modifications de rebranding.

Barret-Lindsay a également transmis les informations à un autre ami, Gannon Giguiere, concernant l’événement de changement de marque. Giguiere a mis ses mains pour comprendre et a acquis 35 000 actions, créant plus de 160 000 $ de bénéfices. Barret-Lindsay et Giguiere font déjà l’objet de poursuites pour avoir prétendument organisé un plan de manipulation des actions associé à une société médicale.

Richard Best, directeur du grand lieu de travail de la SEC, a souligné :

“La SEC reste déterminée à empêcher toutes sortes de conduites malhonnêtes en référence à de prétendues sociétés” cryptographiques “, y compris tirer profit de la négociation d’informations importantes non publiques.”

Un pivot du thé glacé à la crypto

Long Blockchain fait partie d’un groupe d’entreprises de choix qui ont profité de l’engouement pour la blockchain qui s’est produit en 2017. De nombreuses entreprises de sport, de vêtements et d’autres ont modifié leur nom pour attirer le grand public. Long Island Iced Tea (LIIT) a déclaré qu’il pourrait faire pivoter son modèle commercial vers des activités liées à la blockchain. Cependant, il n’a créé aucun accord ni lancé de produit lié à la blockchain depuis le changement de marque.

Les actions de la société ont augmenté de 289% exactement tôt ou tard, donnant aux investisseurs de Long Blockchain (LB) un grand profit. Eric Watson était le principal actionnaire de la société, détenant 13 % des actions. Le bonheur ne dura pourtant pas longtemps. La SEC a radié ses actions des marchés boursiers en février dernier. De l’avis du régulateur, Long Blockchain n’a pas déposé de rapports monétaires depuis de nombreuses années. Le dernier rapport LB déposé auprès de la SEC datait de 2018.

Il s’agit de la première action que la SEC a prise contre les entreprises qui ont changé de marque à ce stade. Des actions alternatives peuvent être exercées sur des sociétés alternatives qui ont organisé des pivots et des changements de marque similaires.

