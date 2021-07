La SEC accuse des personnes liées à l’ancienne société minière de thé glacé

in

Par Clark

Selon l’organisme de réglementation, un capitaliste a été informé que la société serait renommée, une décision qui a entraîné une augmentation extrêmement importante de la valeur des actions de Long Blockchain.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a déposé des accusations contre 3 personnes accusées de commerce avec la Long Blockchain Company associée au changement constant de son nom de Island Iced Tea Company.

Dans une annonce vendredi, la SEC a déclaré à Eric Watson, le roi Oliver Barret-Lindsay et Gannon Giguiere faisaient face à des accusations devant le tribunal de district américain du district sud de New York pour leur rôle dans des échanges liés au changement de marque d’une entreprise de boissons non alcoolisées en un société de blockchain, ce qui a fait augmenter considérablement la valeur des actions de l’entreprise. Giguiere a acheté 35 000 actions de Long Blockchain après avoir été prétendument informé de la modification par Barret-Lindsay, qui a été alerté en premier par Watson.

La décision de changer l’entreprise du thé des îles à Long Blockchain a eu lieu au début de 2018. Une fois que l’entreprise a changé de nom pour cibler le développement de la blockchain, la valeur de l’action a bondi de 289 %, soit 380% en intrajournalier selon la SEC. Giguiere a apparemment vendu ses actions pour 160 000 $.

L’organisme de réglementation a déclaré que Barret-Lindsay et Giguiere avaient déjà plaidé coupables à des accusations criminelles liées à l’affiliation à un programme de manipulation des actions, mais qu’il demanderait des injonctions permanentes et des sanctions civiles pour les trois personnes pour son affaire actuelle. De plus, il essaie d’empêcher Watson d’être un fonctionnaire ou un administrateur d’une entreprise publique.

Fondée à New York en tant que société de boissons non alcoolisées en 2011, Long Island Tea a ensuite déplacé son travail vers la blockchain et a ensuite ciblé le minage de crypto. Le responsable de la SEC a radié les actions de la société en février après avoir prétendu que la société n’avait créé aucun rapport financier.

