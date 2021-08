La SEC accuse deux dirigeants de crypto dans la toute première affaire de titres DeFi ⋆ Crypto new media

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis porte plainte contre deux dirigeants de crypto dans sa toute première affaire de titres financiers décentralisés (DeFi).

Dans un nouveau communiqué de presse, la SEC a déclaré avoir inculpé deux hommes de Floride et leur société des îles Caïmans pour des ventes non enregistrées de plus de 30 millions de dollars de titres à l’aide de contrats intelligents et de la technologie DeFi.

La SEC affirme également que Gregory Keough, Derek Acree et leur société de prêt DeFi, Blockchain Credit Partners, ont induit les investisseurs en erreur sur les opérations et la rentabilité de leur entreprise DeFi Money Market.

Les deux hommes auraient vendu deux types différents de jetons numériques, dont des mTokens qui rapportaient 6,25% d’intérêt et des jetons de gouvernance DMG qui donneraient aux détenteurs le droit de voter et de partager les bénéfices excédentaires.

Keough et Acree auraient prétendu que DeFi Money Market pourrait payer des intérêts et des bénéfices en utilisant les actifs des investisseurs pour acheter des actifs du monde réel générant des revenus, tels que des prêts automobiles. La SEC, cependant, affirme que la volatilité des prix des actifs numériques utilisés pour acheter les jetons était trop élevée, ce qui représente un obstacle important à la capacité de Keough et d’Acree à payer pour l’appréciation qu’ils ont promise avec chaque jeton.

Au lieu d’informer leurs investisseurs, les deux hommes auraient affirmé que DeFi Money Market avait acheté des prêts automobiles et aurait utilisé des fonds personnels ainsi que des fonds d’une autre société pour rembourser les rachats de mToken.

Daniel Michael, chef de l’unité des instruments financiers complexes de la division de la mise en application de la SEC, déclare que les lois fédérales sur les valeurs mobilières « s’appliquent avec la même force » aux fraudes impliquant la technologie moderne.

“Ici, l’étiquetage de l’offre comme décentralisé et des titres comme jetons de gouvernance ne nous a pas empêchés de garantir que DeFi Money Market était immédiatement fermé et que les investisseurs étaient remboursés.”

La SEC affirme que les mTokens et les jetons de gouvernance DMG ont été vendus en tant que contrats d’investissement non enregistrés. L’affaire représente la première de la SEC impliquant des valeurs mobilières et la technologie DeFi.

Keough et Acree ont consenti à une ordonnance de cessation et d’abstention de la SEC qui comprend une remise de près de 12,85 millions de dollars et des pénalités de 125 000 $ chacune. Les hommes n’ont ni admis ni nié les conclusions de l’ordonnance de la SEC.

Image en vedette : Shutterstock/icedmocha