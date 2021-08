La SEC américaine ferme le marché monétaire défi de 30 millions de dollars dans le premier buste de la finance décentralisée – Réglementation Bitcoin News Crypto new media

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a pris sa première mesure coercitive impliquant la finance décentralisée (defi). La commission a facturé une plate-forme défi et ses dirigeants pour des ventes de titres non enregistrés de plus de 30 millions de dollars et des investisseurs trompeurs.

Première action coercitive de la SEC impliquant la finance décentralisée

La SEC a annoncé vendredi avoir pris la première mesure coercitive impliquant la finance décentralisée (defi). L’affaire concerne des « titres utilisant la technologie defi ».

Le régulateur a inculpé deux hommes de Floride – Gregory Keough et Derek Acree – et leur société des îles Caïmans, Blockchain Credit Partners, pour « ventes non enregistrées de plus de 30 millions de dollars de titres ». Les trois ont également été inculpés « pour avoir induit les investisseurs en erreur concernant les opérations et la rentabilité de leur entreprise Defi Money Market ».

Ils ont utilisé des contrats intelligents et la technologie defi pour vendre deux types de jetons numériques : les mtokens et les jetons de gouvernance DMM (DMG). Le premier a promis de payer 6,25% d’intérêts tandis que le dernier aurait «conféré aux détenteurs certains droits de vote, une part des bénéfices excédentaires et la possibilité de profiter des reventes de jetons de gouvernance DMG sur le marché secondaire».

La SEC a expliqué qu’en offrant et en vendant les deux jetons, ils affirmaient que « Defi Money Market pourrait payer les intérêts et les bénéfices, car il utiliserait les actifs des investisseurs pour acheter des actifs » du monde réel « générant des revenus, comme des prêts automobiles ».

Lorsqu’ils ont réalisé que “la volatilité des prix des actifs numériques utilisés pour acheter les jetons créait un risque que les revenus générés par les actifs générateurs de revenus soient insuffisants pour couvrir l’appréciation du capital des investisseurs”, ils n’ont pas informé les investisseurs. Au lieu de cela, ils “ont déformé le fonctionnement de l’entreprise, notamment en affirmant à tort que Defi Money Market avait acheté des prêts automobiles qu’ils affichaient sur le site Web de Defi Money Market”.

La SEC a noté que les défendeurs “ont utilisé des fonds personnels et des fonds de l’autre société qu’ils contrôlaient pour effectuer des paiements de principal et d’intérêts pour les rachats de mtoken”.

Daniel Michael, chef de l’unité des instruments financiers complexes de la division de la mise en application de la SEC, a commenté : « Ici, le fait de qualifier l’offre de décentralisée et les titres de jetons de gouvernance ne nous a pas empêchés de garantir que Defi Money Market était immédiatement fermé et que les investisseurs étaient rembourser.” L’annonce de la SEC ajoute :

Sans admettre ou nier les conclusions de l’ordonnance de la SEC, les intimés ont consenti à une ordonnance de cessation et d’abstention qui comprend la restitution d’un montant total de 12 849 354 $ et des pénalités de 125 000 $ chacune pour Keough et Acree.

Selon la commission, les défendeurs ont financé les contrats intelligents afin que les détenteurs de mtoken puissent racheter leurs tokens et recevoir tout le principal et les intérêts dus.

