La SEC américaine inflige des amendes au projet de prêt « DeFi » après une augmentation de 30 millions de dollars Crypto new media

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé deux hommes de Floride et leur société des îles Caïmans pour avoir vendu illégalement plus de 30 millions de dollars de titres à l’aide de contrats intelligents et même de la technologie de finance décentralisée (DeFi), a révélé un dossier judiciaire la semaine dernière.

La SEC a déclaré que le duo avait induit les investisseurs en erreur concernant les opérations et la rentabilité du projet dit « DeFi Money Market ».

La SEC critique le projet DeFi

Selon l’ordonnance de la SEC, Gregory Keough, Derek Acree et leur société Blockchain Credit Partners ont proposé et vendu des titres dans le cadre d’offres non enregistrées via DeFi Money Market de février 2020 à février 2021.

L’ordre a révélé que le duo vendait deux types de crypto-monnaies : 1. des mTokens qui pouvaient être achetés à l’aide d’actifs numériques spécifiés et qui rapportaient 6,25% d’intérêt, et 2. des « tokens de gouvernance » DMG qui donnaient à leurs détenteurs le droit de vote, une part des bénéfices excédentaires, et la possibilité de tirer profit des reventes de jetons de gouvernance DMG sur le marché secondaire.

Selon l’ordonnance, en offrant et en vendant des mTokens et des jetons de gouvernance DMG, les répondants ont déclaré que DeFi Money Market pourrait payer les intérêts et les bénéfices car il utiliserait les actifs des investisseurs pour acheter des actifs « du monde réel » qui généraient des revenus, comme des prêts automobiles.

Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé?

L’ordre a révélé que le duo, peu de temps après le lancement, s’est rendu compte que DeFi Money Market ne pouvait pas fonctionner comme promis car la volatilité des prix des actifs numériques utilisés pour acheter les jetons créait un risque que les revenus générés par les actifs générateurs de revenus ne soient pas en mesure couvrir. Cela s’est avéré être un problème.

Mais au lieu d’aborder ou de résoudre le problème, le duo a déformé le fonctionnement de l’entreprise et a faussement affirmé que DeFi Money Market avait acheté des prêts automobiles qu’ils affichaient sur le site Web de DeFi Money Market.

Alors que les intimés contrôlaient une autre société qui détenait des prêts automobiles, DeFi Money Market n’a jamais acquis de participation dans aucun de ces prêts. Au lieu de cela, l’ordonnance constate que les intimés ont utilisé des fonds personnels et des fonds de l’autre société qu’ils contrôlaient pour effectuer des paiements de principal et d’intérêts pour les rachats de mToken.

« La divulgation complète et honnête reste la pierre angulaire de nos lois sur les valeurs mobilières, quelles que soient les technologies utilisées pour offrir et vendre ces titres », a déclaré Gurbir S. Grewal, directeur de la division de l’application de la SEC.

Il a ajouté: “Cela permet aux investisseurs de prendre des décisions éclairées et empêche les émetteurs d’induire le public en erreur sur les opérations commerciales.”

Accusé

L’ordonnance de la SEC a conclu que les mTokens étaient des notes et étaient également proposés et vendus en tant que contrats d’investissement, tandis que les jetons de gouvernance DMG étaient proposés et vendus en tant que contrats d’investissement. Le duo aurait donc violé les sections 5 (a) et 5 (c) de la Securities Act de 1933 en procédant à des offres et à des ventes non enregistrées des deux types d’actifs numériques.

L’ordonnance de la SEC a également conclu que les hommes de Floride avaient violé les dispositions antifraude de la section 17 (a) de la Securities Act et de la section 10 (b) de la Securities Exchange Act de 1934 et de la règle 10b-5 qui en découle.

Sans admettre ou nier les conclusions de l’ordonnance de la SEC, les intimés ont consenti à une ordonnance de cessation et d’abstention qui comprend la restitution d’un montant total de 12 849 354 $ et des pénalités de 125 000 $ chacune pour Keough et Acree.

De plus, avant l’émission de cette commande, les intimés ont financé les contrats intelligents afin que les détenteurs de mToken puissent échanger leurs mToken et recevoir tout le principal et les intérêts dus.

