La SEC américaine prévisible de percevoir un “ montant équitable ” de la réglementation sur les crypto-monnaies, déclare le président précédent

Le président précédent de la SEC, Harvey Pitt, a déclaré qu’il imaginait une «bonne quantité» de réglementation cryptographique émanant de la Securities & Exchange Commission des États-Unis après la confirmation du nouveau président.

Harvey Pitt a communiqué sur l’avenir de la réglementation de la crypto-monnaie sous la direction du nouveau président, Gary Gensler, dans une interview avec Bloomberg vendredi. L’avocat américain Pitt qui a aidé en tant que 26e président de la SEC des États-Unis, de 2001 à 2003.

Avec l’entrée sur le marché de Coinbase via une cotation directe sur le Nasdaq, Pitt a été invité à ce qu’il supposait se produire avec la réglementation des crypto-monnaies et des échanges de crypto-monnaie. Le président sortant de la SEC a tenu:

J’imagine voir une quantité raisonnable de réglementation des crypto-monnaies. À l’heure actuelle, je pense que les règles sont indistinctes.

«Il n’est pas clair si les aides comprennent ou non des titres. Il est certain que la SEC ira de l’avant. Gary Gensler est un spécialiste des crypto-monnaies. Il s’est entraîné à leur sujet. C’est un spécialiste du marché », a poursuivi Pitt. «J’imagine voir des règles claires de la route changer sous sa direction.»

Gensler, professeur de cryptographie au Massachusetts Institute of Technology, était depuis longtemps établi la semaine précédente en tant que président de la SEC. Il a prêté serment le samedi. en tant que membre de la SEC.

Pitt a également demandé si la SEC devait être le régulateur des crypto-monnaies ou si ce devait être la CFTC, où Gensler était un ancien président. Pitt a ajouté:

Il y a une vraie question de savoir où se trouvent les autorités et il pourrait y avoir un élément essentiel pour les législations descriptives. La SEC a précédemment pris la place que BTC et ETH ne sont pas des titres et il n’y a donc pas de participation réglementaire de la part de la SEC.

Le président précédent a en outre précisé que des entreprises comme Coinbase, “ qui crée efficacement des marchés dans les crypto-monnaies ”, sont soumises à la réglementation de la SEC, par conséquent, la commission aura un effet indirect sur la manière dont ces crypto-monnaies sont commercialisées.

Dernièrement, la commissaire de la SEC, Hester Peirce, a également pensé qu’elle était «optimiste» que, en dessous du nouveau président qui a des informations approfondies sur les marchés de la cryptographie, la SEC peut «créer un bon cadre de contrôle» pour les crypto-monnaies.

