La SEC appelle à des enquêtes sur les messages relâchés des employés de Ripple

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a demandé au tribunal d’ordonner à Ripple de soumettre l’historique de l’application de communication Slack de ses employés.

SEC demande l’accès à plus d’un million de messages

L’avocat de la SEC, Jorge Tenreiro, a déposé une requête demandant l’accès à plus d’un million de messages envoyés par les employés de Ripple. La SEC est spécifique, cependant. Il cherche à accéder aux messages Slack de l’équipe.

Selon le régulateur, les accusés ont accepté de rechercher dans un premier temps tous les messages. Cependant, ils ont fini par avoir accès à un nombre limité de 1 468 messages. La SEC a révélé que les messages qui ont déjà été produits ont fourni des informations d’une importance critique.

Pourtant, la firme de blockchain a refusé de donner accès au reste des messages après avoir blâmé sa réticence initiale à coopérer sur des erreurs de traitement des données. La SEC a dit,

“Ripple a accepté au début de la découverte de rechercher et de produire des données Slack réactives, mais maintenant, à l’aube de la découverte des faits, refuse soudainement de le faire sur la base des erreurs de Ripple dans la collecte de ces données.”

Jusqu’à présent, les discussions auxquelles la SEC a accès tournent autour du désir de Ripple de créer un trading XRP spéculatif et des préoccupations de la société concernant le prix du XRP. L’impact des ventes de XRP sur les activités de Ripple et le statut réglementaire de la crypto-monnaie sont également des points abordés dans les messages.

Ripple a depuis demandé qu’on lui donne jusqu’au 16 août 2021 pour répondre à la motion.

La bataille Ripple et SEC continue

L’affaire entre Ripple et la SEC a commencé en décembre 2020. Le régulateur avait allégué que la société et ses dirigeants avaient effectué des offres de titres non enregistrés avec leurs ventes de jetons XRP.

Depuis lors, la SEC a maintenu sa position tandis que Ripple a insisté sur le fait qu’elle n’avait rien fait de mal.

Ce n’est pas la première fois que la SEC essaie d’entrer dans les dossiers de Ripple. Le mois dernier, la juge d’instance Sarah Netburn a refusé à la SEC l’accès aux communications juridiques de Ripple. Elle a également refusé la motion de la SEC visant à supprimer la déposition de l’ancien responsable de la SEC, William Hinman, un responsable qui avait précédemment affirmé qu’Ethereum n’était pas un titre.

Ripple continue de faire valoir que le XRP devrait être traité comme une offre de produits de base comme Bitcoin et Ethereum. En avril, Ripple a remporté une décision de découverte qui obligeait la SEC à produire des documents internes sur ses discussions sur Bitcoin et Ethereum. BTC -1,32 % Bitcoin / USD BTCUSD 45 365,37 $

Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a également réitéré à plusieurs reprises cette position selon laquelle XRP n’est pas une sécurité. Dans une interview avec Fox News plus tôt cette année, Garlinghouse a déclaré que XRP est une technologie open source et non une sécurité. Il a décrit les similitudes entre XRP et Bitcoin tout en ajoutant que le fait que BitPay, l’une des principales sociétés de paiement, prenne en charge XRP est un exemple de la façon dont le jeton n’est pas une sécurité.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.