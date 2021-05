La SEC approuve la proposition du Nasdaq d’autoriser une alternative à l’introduction en bourse pour lever des fonds

Le logo Nasdaq est affiché sur le site du Nasdaq Market à New York

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a approuvé une proposition de l’opérateur boursier Nasdaq Inc (NDAQ.O) visant à permettre aux entreprises de lever des capitaux par le biais de cotations directes.

Dans un document daté du 19 mai, la SEC a déclaré que le changement de règle proposé par le Nasdaq était conforme aux règles et réglementations du régulateur et pourrait être bénéfique pour les investisseurs en tant qu’alternative à une offre publique initiale traditionnelle.

Cette décision est une avancée majeure pour l’opérateur boursier qui a fait pression pour une alternative permettant aux entreprises de lever des fonds.

. avait rapporté en août que le Nasdaq avait demandé à la SEC de modifier ses règles afin de permettre aux entreprises qui font leurs débuts sur le marché boursier par le biais d’une cotation directe de lever des capitaux.

Les dernières règles élargiront les options offertes aux entreprises privées qui souhaitent entrer en bourse, mais se méfient du rôle joué par les banques d’investissement dans le processus d’introduction en bourse.

Des investisseurs en capital-risque de premier plan comme Bill Gurley ont souvent critiqué les banques d’investissement, qui pendant des décennies ont organisé des introductions en bourse, pour avoir sous-évalué les offres afin d’aider leurs clients à réaliser des gains importants lorsque l’action commence à se négocier le premier jour.

La nouvelle alternative à l’introduction en bourse pourrait également attirer les entreprises qui cherchent actuellement à entrer en bourse via des accords avec des sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), compte tenu du récent ralentissement de la conclusion de contrats en blanc en raison d’un ralentissement de l’appétit des investisseurs et d’un examen réglementaire plus strict des SPAC. .

En décembre de l’année dernière, la SEC avait approuvé une proposition de la Bourse de New York visant à permettre aux entreprises de lever des capitaux par le biais de cotations directes. Avant cette décision, la SEC autorisait les inscriptions directes pour les entreprises qui n’avaient pas levé de capitaux dans le processus.

En 2018, Spotify Technology SA (SPOT.N), entreprise de diffusion de musique en continu, a été la première grande entreprise à entrer en bourse via la voie de la cotation directe.