La SEC approuve le portefeuille Exodus pour l’offre d’actions du règlement A

Le fournisseur de portefeuilles cryptographiques Exodus a récemment reçu le feu vert de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ou SEC, pour vendre des actions de son opération.

Selon une déclaration publique d’Exodus jeudi: «Exodus Movement, Inc., une société du Delaware qui a développé une plate-forme logicielle de crypto-monnaie non dépositaire de premier plan, a reçu un avis indiquant que la Securities and Exchange Commission a qualifié son offre d’actions ordinaires de classe A sous Règlement A. »

Les actions sont arrivées sur le marché hier soir aux États-Unis et sont disponibles via le portefeuille lui-même. Depuis de nombreuses années, Exodus existe en tant que portefeuille de bureau pour les utilisateurs de crypto, compatible avec un éventail d’actifs numériques. Le portefeuille héberge également une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’échanger entre les actifs du portefeuille. Désormais, selon la déclaration, les utilisateurs peuvent également acheter des actions Exodus via l’application.

Exodus a déposé auprès de la SEC une offre de règlement A en février 2021, comme détaillé dans ses documents connexes. Le règlement A offre une forme d’exemption en vertu de laquelle les entités peuvent vendre des actions non enregistrées, sur la base des informations d’Investor.gov.

Le communiqué de jeudi indique un prix de 27,42 $ par part d’actions ordinaires de catégorie A. Les acheteurs peuvent ramasser aussi peu qu’une seule action, ou jusqu’à 2 733 229 actions. «Tous les investisseurs doivent s’inscrire auprès de l’agent de transfert Exodus Securitize», note le communiqué, pointant vers deux voies d’enregistrement: via Securitize, ou dans le portefeuille Exodus lui-même.

Les actions ne peuvent être achetées que par des résidents américains. Cependant, les gens de l’Arizona, de la Floride et du Texas ne peuvent pas participer. La déclaration a également ajouté:

«Exodus explore actuellement des partenariats avec des systèmes de négociation alternatifs (ATS) qui pourraient potentiellement étendre la disponibilité des actions Exodus. Exodus a l’intention de rendre les actions ordinaires de classe A disponibles à la négociation sur plusieurs ATS, y compris le tZERO ATS, dans les neuf mois suivant cette offre. “

La généralisation des entreprises de cryptographie a été une nouvelle chaude ces derniers temps, avec la cotation directe de Coinbase à l’horizon, qui devrait arriver le 14 avril.