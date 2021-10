La SEC approuve l’ETF lié au Bitcoin alors que le marché attend un ETF BTC «réel»

Source : AdobeStock/24K-Production

Un nouveau fonds négocié en bourse (ETF) lié au bitcoin (BTC) a été approuvé par le Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SECONDE).

Le nouvel ETF, mis sur le marché par l’émetteur d’ETF Actions Volt, vise à suivre les entreprises qui ont la majorité de leurs actifs en bitcoin ou tirent la majorité de leurs revenus d’activités connexes, y compris l’exploitation minière de Bitcoin, la fabrication de matériel minier ou les services de prêt, a déclaré le PDG et fondateur de Volt Equity, Tad Park. Initié jeudi.

Le fonds, nommé Volt Crypto Industry Revolution et Tech ETF, a été approuvé par la SEC le 5 octobre et vise une inscription sur le New York Stock Exchange dans les trois prochaines semaines.

Parmi les sociétés que Park envisageait déjà pour une place dans le portefeuille de l’ETF figuraient la société MicroStrategy du taureau Bitcoin Michael Saylor, ainsi que des sociétés minières. Marathon Digital Holdings et Bitfarms. En outre, l’ETF peut également détenir des positions dans d’autres ETF, ainsi que dans des contrats d’options, a déclaré Insider.

L’ETF, qui, selon l’émetteur, est le seul ETF purement axé sur la BTC à être approuvé à ce jour, pourrait devenir une alternative attrayante pour les institutions financières et les investisseurs traditionnels qui ne peuvent pas ou ne veulent pas détenir directement l’actif numérique. Cela est particulièrement vrai étant donné qu’un ETF adossé directement au bitcoin, sous la forme de contrats à terme ou de bitcoins « physiques », n’a pas encore été approuvé aux États-Unis.

Mais bien que le nouvel ETF puisse offrir une forme d’exposition au bitcoin, certains investisseurs achètent simplement des actions de MicroStratégie ou Trust Bitcoin en niveaux de gris (GBTC) comme alternative aux investissements directs dans la BTC.

La société de logiciels cotée aux États-Unis MicroStrategy possède au moins 114 042 BTC, et le cours de son action est connu pour suivre de près le prix au comptant du bitcoin.

« Le GBTC est beaucoup plus proche de l’exposition directe au bitcoin que cela. Même [MicroStrategy] est probablement mieux que cela », a écrit un utilisateur sur le subreddit r/Bitcoin dans une discussion sur le nouvel ETF, faisant référence à l’exposition au prix du bitcoin qui peut être obtenue en possédant le Grayscale Bitcoin Trust ou MicroStrategy.

Cependant, avec le nouvel ETF de Volt Equity maintenant approuvé, la prochaine étape que le marché attend de la SEC est d’approuver le premier ETF avec une exposition directe au prix du bitcoin.

Comme indiqué, cependant, il est peu probable que le premier ETF de ce type soit soutenu par du bitcoin «physique», ce qui serait l’option préférée de la communauté bitcoin. Au lieu de cela, le président de la SEC, Gary Gensler, a indiqué dans un discours d’août qu’il était impatient d’examiner les dépôts de bitcoins ETF, « en particulier si ceux-ci sont limités à ces contrats à terme sur bitcoins négociés par CME ».

Les Bourse de commerce de Chicago (CME) est le seul lieu réglementé aux États-Unis où les contrats à terme bitcoin sont négociés.

Selon l’analyste principal des ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, il y a 75 % de chances qu’un ou plusieurs ETF adossés à des contrats à terme BTC soient approuvés par la SEC ce mois-ci.

Parmi les ETF proposés, l’ETF ProShares Bitcoin Strategy a été considéré par Bloomberg comme le plus susceptible d’être approuvé en premier.

Source : Bloomberg

Pendant ce temps, Jad Comair, fondateur et PDG de la société de gestion d’investissement Mélanion Capitale, a déclaré que l’entreprise était heureuse de voir les États-Unis se joindre à la France pour reconnaître :

l’intérêt d’une approche actions-ETF ; que les régulateurs peuvent et doivent collaborer avec la communauté financière pour mettre sur le marché des produits qui offrent aux investisseurs une exposition facile et réglementée à la classe d’actifs.

« Il y a tellement de demande pour des produits comme celui-ci, donc une deuxième approbation d’un régulateur majeur va vraiment allumer un feu sous l’innovation dans cet espace, et nous nous attendons à voir d’autres régulateurs emboîter le pas dans les mois à venir », a écrit Comair dans un e-mail. commentaire à Cryptonews.com.

Le PDG a ajouté que l’écosystème bitcoin de Melanion Capital UCITS ETF sera disponible pour les investisseurs européens dans les semaines à venir, tout en cherchant également à élargir la gamme de produits existante et la portée géographique dans les mois à venir.

(Mis à jour à 12:12 UTC avec des commentaires supplémentaires.)