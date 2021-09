La SEC assigne à comparaître Kotick, PDG d’Activision Blizzard

Le PDG d’Activision Blizzard, Robert Kotick, a été assigné à comparaître par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

C’est selon le Wall Street Journal, qui rapporte que l’organisme gouvernemental a lancé une enquête “de grande envergure” qui implique en partie sa réponse aux allégations d’inconduite, de harcèlement et d’abus au sein de ses effectifs.

La SEC a assigné Activision Blizzard, ainsi qu’un certain nombre de dirigeants et de membres de la direction, dont Kotick. Dans le cadre de son enquête, l’organisation a demandé les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration d’Activision Blizzard depuis 2019 ainsi que les dossiers personnels de six ex-employés et les accords de séparation que la firme a signés cette année.

C’est le dernier d’une longue série de mauvaise presse pour Activision Blizzard. L’entreprise a longtemps été critiquée pour la rémunération des dirigeants, mais en juillet, le Département de l’emploi et du logement de la Californie a déposé une plainte contre le géant américain de l’édition remplie d’allégations qui brossent le tableau d’une culture de travail extrêmement toxique.

À la suite d’une réponse initialement plutôt hostile, Kotick a écrit une lettre aux investisseurs disant qu’elle lançait une enquête interne sur les allégations et faisait appel au cabinet d’avocats Wilmer Hale pour l’aider.

Le président de Blizzard, J. Allen Brack, a quitté l’entreprise à la suite du procès et a été remplacé par Jen Oneal et Mike Ybarra.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72494/sec-subpoenas-activision-blizzard-ceo-kotick/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));