La SEC autorise le premier ETF Bitcoin et demande instamment d’investir avec prudence dans un fonds détenant des contrats à terme BTC

La SEC autorise la négociation du premier ETF Bitcoin aux États-Unis, exhorte les investisseurs à être prudents lorsqu’ils investissent dans un fonds détenant des contrats à terme BTC

AnTy15 octobre 2021

La Securities and Exchange Commission autorisera enfin le premier fonds négocié en bourse (ETF) à terme américain Bitcoin, a rapporté Bloomberg, citant des personnes proches du dossier.

Le régulateur ne devrait pas empêcher l’ETF de commencer à négocier la semaine prochaine.

Alors que la SEC a rejeté chaque demande d’ETF Bitcoin soutenue physiquement depuis 2013, la proposition de ProShares, le premier des neuf produits de ce type déposés dont le délai de la SEC pour rejeter ou approuver le dépôt de l’émetteur basé sur les contrats à terme expire lundi, est basé sur les contrats à terme. contrats et déposés en vertu des règles des fonds communs de placement pour lesquelles le président de la SEC, Gary Gensler, a laissé entendre son soutien, car elles offrent des « protections importantes des investisseurs ».

Fait intéressant, jeudi, la SEC a publié un bulletin des investisseurs sur « Funds Trading in Bitcoin Futures » pour éduquer le public sur l’investissement dans un fonds qui détient des contrats à terme Bitcoin.

L’Office of Investor Education and Advocacy de la Securities and Exchange Commission des États-Unis a déclaré qu’il « exhortait les investisseurs qui envisagent un fonds avec une exposition au marché à terme Bitcoin de peser soigneusement les risques et les avantages potentiels de l’investissement », tout en notant que Bitcoin est hautement spéculatif. .

En vertu de la Loi sur les sociétés d’investissement de 1940, les fonds sont tenus de fournir une protection importante aux investisseurs.

Cependant, ce n’était pas la première fois que la SEC exhortait les gens à peser soigneusement les risques et les avantages potentiels avant d’investir dans un fonds qui détient des contrats à terme Bitcoin. Il a également été publié en juin et juillet de cette année.

Pourtant, Eric Balchunas de Bloomberg Intelligence a augmenté les chances d’approbation d’un ETF Bitcoin ce mois-ci à 85%. « Le bon sens dit prob très bon signe », a-t-il ajouté.

Comme nous l’avons signalé, Valkyrie Investments a également mis à jour son prospectus d’ETF adossé à des contrats à terme avec le téléscripteur BTF cette semaine, ce qui se produit généralement lorsqu’un émetteur est sur le point de lancer.

« En fin de compte, la preuve la plus solide réside dans les propres mots de Gensler. Il leur a littéralement dit quoi faire.

Pendant ce temps, la demande pour ce produit suscite certaines inquiétudes, James Seyffart de Bloomberg déclarant :

« Ne pensez pas que l’ETF à terme sera TOUT aussi populaire. Obtenez certainement des actifs et certains plus haussiers que d’autres. Mais le consensus général est que la demande ne sera pas folle pour cette structure. surtout par rapport à un ETF spot.

Pour l’instant, avec l’optimisme du marché de la cryptographie et l’industrie américaine des ETF de 6 700 milliards de dollars, le prix du Bitcoin a atteint 60 000 $ pour la première fois depuis le 18 avril.

