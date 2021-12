La SEC autorise les actionnaires d’AAPL à demander des détails sur les NDA d’Apple

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accepté qu’une proposition des actionnaires de l’AAPL obligeant Apple à expliquer comment elle utilise les accords de non-divulgation (NDA) puisse se poursuivre, a rapporté .. La société avait fait appel pour empêcher la proposition de progresser, mais devra maintenant faire face à un vote sur la question lors de son assemblée annuelle des actionnaires de 2022.

Les actionnaires d’AAPL demandent des détails sur la NDA

La proposition a été avancée par l’investisseur d’AAPL Nia Impact Capital. Il a déclaré que le conseil d’administration d’Apple devrait préparer un « rapport public évaluant les risques potentiels pour l’entreprise associés à son utilisation de clauses de dissimulation dans le contexte du harcèlement, de la discrimination et d’autres actes illégaux ».

Apple lui-même dit qu’il n’utilise pas de causes de dissimulation. En octobre, elle a déposé une réponse auprès de la SEC, affirmant que la proposition devrait être exclue car « la politique de l’entreprise est de ne pas utiliser de telles clauses ». Le régulateur a maintenant déclaré qu’Apple n’avait pas » substantiellement mis en œuvre la proposition « .

Les anciens employés Cher Scarlett et Ashley Gjovik ont ​​tous deux déposé une plainte auprès de la SEC, alléguant que la société avait fait de fausses déclarations. Le dossier de Mme Gjovik, daté du 26 octobre 2021, disait :

Les déclarations faites par Apple Inc. en réponse à la résolution des actionnaires introduite par Nia Impact Capital comprennent des déclarations fausses et trompeuses d’importance matérielle.

Apple n’avait pas commenté publiquement la dernière lettre de la SEC au moment de la rédaction de cet article. Il a précédemment déclaré qu’il ne discutait pas de questions spécifiques concernant les employés et qu’il était « profondément déterminé à créer et à maintenir un lieu de travail positif et inclusif ». Faire appel aux propositions des actionnaires n’est pas inhabituel pour une grande entreprise. La SEC aurait accordé environ la moitié de ces demandes.

Les actionnaires d’AAPL devaient la transparence, déclare un ancien employé

Jeudi, Mme Gjovik a déclaré au Mac Observer :

À tout le moins, Apple doit à ses actionnaires, à ses employés, au gouvernement et au public d’assurer la transparence de ses pratiques de travail et de sa conformité légale. La seule raison pour laquelle je peux penser pourquoi Apple évite tellement de partager ses politiques, ou même de permettre à ses actionnaires de voter pour demander à comprendre ses politiques, c’est parce qu’Apple a quelque chose à cacher. Quelle que soit la position des lecteurs avec les récentes nouvelles d’Apple sur le travail, je pense que nous pouvons tous convenir qu’Apple devrait permettre à ses actionnaires de voter pour demander une simple évaluation des risques. La tentative d’Apple de censurer ses propres actionnaires au sujet d’une enquête pour savoir si Apple censure ses employés est révélatrice.

Le Mac Observer a demandé un commentaire à Apple mais n’avait pas reçu de réponse au moment de la rédaction de cet article.

Pression croissante

Il s’agit du deuxième mouvement majeur des actionnaires d’AAPL ces derniers jours. Les investisseurs ont également demandé à l’entreprise de réaliser un audit des droits civiques.