La SEC conclut des accords avec les promoteurs américains de BitConnect pour des millions

8 juillet 2021 10:30 UTC

| Mise à jour:

8 juillet 2021 à 10h30 UTC

Par Clark

Quatre des six promoteurs basés aux États-Unis du plan peu recommandable BitConnect Ponzi ont conclu des accords de règlement avec la SEC.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis est sur le point de conclure des accords avec quatre personnes basées aux États-Unis soupçonnées de promouvoir le système de crypto Ponzi de plusieurs milliards de dollars, BitConnect.

Selon Law360, les termes des règlements attendent actuellement l’approbation finale de John Koeltl. Le juge a noté que bien que les termes des accords soient actuellement juridiquement valables, des correctifs mineurs doivent être créés pour s’assurer qu’ils sont « scrupuleuxment corrects ».

Les accords comprennent un règlement de 3 millions de dollars de Joshua Heppensen du Massachusetts et 576 000 $ de sa fiancée Laura Mascola, 526 000 $ de Ryan Maasen de l’Oklahoma et un certain montant de Michael Noble de Californie.

La SEC a déposé une plainte contre six des promoteurs du programme en mai de cette année, alléguant qu’ils avaient proposé et vendu des titres non enregistrés aux États-Unis, ainsi que la publicité de la plate-forme de prêt de BitConnect dans des vidéos de type témoignage. Les 2 défendeurs restants – Trevon Brown de Caroline du Sud et Craig Grant de Floride – doivent toujours se conformer aux termes du règlement avec la SEC.

Le rapport Law360 note que tout au long de 2017, l’entreprise a attiré les investisseurs avec des garanties de rendement « sans risque », les incitant à promettre du BTC utilisé comme garantie contre laquelle ils peuvent emprunter et échanger sa pièce BitConnect locale.

Lorsque la société a fermé sa plate-forme de prêt en janvier 2018 lorsqu’elle a reçu une ordonnance de cessation et d’abstention des régulateurs des États de Caroline du Nord et du Texas, les investisseurs n’ont pas pu racheter leurs avoirs en BTC et ont dû garder le sac alors que BitConnect Coin s’est écrasé de près de 90%.

BitConnect est l’un des stratagèmes de Ponzi les plus importants à avoir infiltré le secteur de la cryptographie, ayant dupé environ 2,5 milliards de dollars à des milliers d’investisseurs en l’espace d’un an.

Les retombées de l’escroquerie ont été d’une portée mondiale, le promoteur australien de 52 ans, John Louis Anthony Bigatton, faisant face à six chefs d’accusation passibles de sanctions allant de 2 à 10 ans pour son rôle dans le thème.

Clark

Chef de la technologie.