La SEC conclut un accord avec la société Blockchain Analytics pour surveiller les transactions DeFi ⋆ Crypto new media

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a signé un nouvel accord avec une société d’analyse de chaînes de blocs pour aider à surveiller et à réguler le secteur de la finance décentralisée (DeFi).

La société d’analyse basée à San Jose AnChain.AI a annoncé le partenariat sur Twitter vendredi.

Le PDG et cofondateur d’AnChain.AI, Victor Fang, a déclaré à Forbes que son entreprise fournissait à la SEC la technologie pour analyser et tracer les contrats intelligents.

« La SEC est très désireuse de comprendre ce qui se passe dans le monde des actifs numériques basés sur des contrats intelligents. »

Forbes rapporte également que la valeur initiale du contrat est de 125 000 $, avec cinq années d’option distinctes d’un an de 125 000 $.

Cette décision intervient après que le président de la SEC, Gary Gensler, a émis un avertissement sur Fox Business plus tôt ce mois-ci concernant les risques potentiels associés au secteur DeFi.

« Nous nous concentrons sur la protection des investisseurs. Nous sommes neutres vis-à-vis de la technologie, du Bitcoin et des autres jetons cryptographiques… et de leurs technologies innovantes. Mais en même temps, nous ne sommes pas neutres quant à la protection des investisseurs. Donc, si quelqu’un participe à un projet qui offre une sécurité, il devrait venir, il devrait s’inscrire.

Ces plateformes financières dites décentralisées ont en fait beaucoup de centralisation. Il y a un groupe d’entrepreneurs qui gèrent ces plateformes et ils devraient venir travailler avec nous et s’inscrire.

Ce mois-ci, la SEC a porté plainte contre deux hommes de Floride et leur société des îles Caïmans pour des ventes non enregistrées de plus de 30 millions de dollars de titres utilisant des contrats intelligents et la technologie DeFi. L’affaire représente la première de la SEC impliquant des titres DeFi.

