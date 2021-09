in

Juridique & Réglementaire

La SEC crée un bureau autonome pour mener des enquêtes sur la cryptographie et d’autres actifs numériques : rapport

AnTy6 septembre 2021

“Crypto est la nouvelle banque fantôme”, a déclaré la sénatrice Elizabeth Warren, qui a déclaré que les régulateurs devraient envisager d’interdire aux banques américaines de détenir des dépôts en espèces protégeant des pièces stables pour mettre fin efficacement à la croissance du marché.

Les régulateurs ont intensifié leur examen minutieux du secteur de la cryptographie, le US Securities and Exchange Commissioner (SEC) appelant à plus de pouvoir pour réglementer le secteur.

Selon Bloomberg, ils ciblent les entreprises de cryptographie payantes et recherchent des informations car il semble qu’il s’agisse de titres non enregistrés qui ne divulguent pas leurs risques aux investisseurs.

BlockFi est l’un d’entre eux qui a reçu des avertissements de cinq États qui l’ont accusé d’avoir enfreint les lois locales sur les valeurs mobilières. Fondée en 2017, la société de prêt crypto affirme avoir plus de 450 000 clients de détail et plus de 10 milliards de dollars d’actifs.

Selon un rapport du New York Times intitulé « Le mouvement rapide de Crypto dans la banque déclenche l’alarme à Washington », à partir du week-end, la SEC a créé un bureau autonome pour coordonner les enquêtes sur la crypto-monnaie et d’autres actifs numériques. Il semblerait que l’agence recrute également des universitaires possédant une expertise connexe pour l’aider à suivre les changements rapides dans le secteur.

NYT étant anticrypto est en fait l’un des plus gros cas de taureaux pour cela, mais ils ne le feraient certainement pas – Zhu Su 🔺 (@zhusu) 6 septembre 2021

Nous avons déjà commencé à voir l’agence en action, car la semaine dernière, nous avons appris que la SEC enquêtait sur Uniswap Labs, la startup à l’origine du populaire DEX. NYT a également mentionné PancakeSwap, parlant de son offre expérimentale de « pools de sirops », permettant aux utilisateurs de gagner un rendement annuel de 91% sur les dépôts cryptographiques.

La finance décentralisée (DeFi) est un secteur à croissance rapide dont la capitalisation boursière a dépassé les 143 milliards de dollars et a plus de 178 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL).

Les Stablecoins font partie intégrante de DeFi, dont le marché global a gonflé à près de 120 milliards de dollars et un pour le domaine sur lequel Gensler se concentre.

“Ces éléments sont effectivement traités par les utilisateurs comme des dépôts bancaires”, a déclaré Lee Reiners, ancien superviseur de la Federal Reserve Bank de New York.

“Mais contrairement aux dépôts réels, ils ne sont pas assurés par la FDIC, et si les titulaires de compte commencent à craindre de ne pas pouvoir retirer de l’argent, ils pourraient essayer de déclencher une panique bancaire.”

Concernant ces pièces stables adossées à des fonds fiduciaires, la sénatrice Elizabeth Warren, démocrate du Massachusetts, a déclaré que les banques aux États-Unis devraient être interdites de détenir des dépôts en espèces soutenant des pièces stables, ce qui, selon elle, pourrait effectivement mettre fin à la croissance du marché, selon le rapport.

Warren, qui a déclaré que la crypto n’est pas un bon investissement qui va mal se terminer, a entamé un dialogue avec Gelser et la secrétaire au Trésor Janet Yellen et a appelé à “une stratégie réglementaire coordonnée et cohérente pour atténuer les risques croissants que les crypto-monnaies posent à le système financier.

Considérant l’ensemble du secteur comme une sorte de marché obscur, fin juillet, a déclaré Warren, la crypto met le système financier entre les mains de “Shadowy Super-Coders”.

“Crypto est la nouvelle banque fantôme”, a déclaré Warren dans une interview, a rapporté le NYT.

« Il fournit bon nombre des mêmes services, mais sans les protections des consommateurs ou la stabilité financière qui sous-tendent le système traditionnel. » “C’est comme filer de la paille en or.”

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.