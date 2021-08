La SEC demandant la juridiction sur tous les échanges cryptographiques est «une prise de pouvoir flagrante», déclare le législateur – Réglementation Bitcoin News Crypto new media

in

Le membre du Congrès américain Patrick McHenry a critiqué la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour avoir demandé compétence sur tous les échanges cryptographiques, y compris ceux qui ne sont pas des valeurs mobilières. Il l’a qualifié de “prise de pouvoir flagrante qui nuira à l’innovation américaine”, ajoutant: “Nous n’avons pas besoin d’un autre accord en coulisse entre Gensler et Elizabeth Warren”.

Le législateur claque la SEC pour une prise de pouvoir flagrante sur la crypto

Le représentant Patrick McHenry de Caroline du Nord a publié mercredi une déclaration en réponse à une lettre que le président de la SEC, Gary Gensler, a envoyée à la sénatrice Elizabeth Warren au sujet de la réglementation des crypto-monnaies.

Le sénateur Warren a partagé la lettre mercredi. Gensler a écrit : « Je pense que nous avons besoin d’autorités supplémentaires pour empêcher les transactions, les produits et les plateformes de tomber entre les failles réglementaires. Nous avons également besoin de plus de ressources pour protéger les investisseurs dans ce secteur en croissance et volatil. »

La déclaration de McHenry “sur la prise de pouvoir de Gensler sur les échanges d’actifs numériques” explique que le président de la SEC “demande la juridiction de tous les échanges d’actifs numériques – qui ne sont pas tous des valeurs mobilières”. Le membre du Congrès a souligné :

La dernière décision du président Gensler de demander au Congrès la compétence sur les échanges de non-titres est une prise de pouvoir flagrante qui nuira à l’innovation américaine.

« Compte tenu de la nature distincte des actifs numériques, les décideurs politiques doivent être réfléchis et délibératifs lorsqu’ils légifèrent dans cet espace », a-t-il ajouté.

Le représentant McHenry a ensuite mentionné un projet de loi qu’il a présenté, le HR 1602, la loi sur l’élimination des obstacles à l’innovation, que la Chambre des représentants a adoptée le 20 avril et attend maintenant que le Sénat l’examine.

Le projet de loi bipartite vise à créer un groupe de travail sur les actifs numériques composé de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), de la SEC et des acteurs du marché “pour apporter une clarté réglementaire indispensable à l’écosystème des actifs numériques”, a détaillé McHenry, en précisant :

Nous avons besoin d’une politique intelligente, élaborée grâce à un processus transparent, pour garantir la poursuite de l’innovation et de la création d’emplois aux États-Unis. Nous n’avons pas besoin d’un autre accord en coulisse entre Gensler et Elizabeth Warren.

