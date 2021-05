La SEC déménage pour expulser les détenteurs de XRP de la poursuite en cours Ripple avec le dernier dépôt

Le procès en cours de la US Securities and Exchange Commission contre la société de blockchain Ripple Labs et ses dirigeants a pris une nouvelle tournure.

La SEC dépose une opposition à la motion d’intervention

Dans un communiqué récent, l’agence a déposé une requête pour empêcher les détenteurs de XRP d’intervenir dans le procès en cours. Le dépôt appelé «Mémoire de droit en opposition à la requête en intervention» vise à garantir qu’aucun tiers n’est impliqué dans l’affaire en cours.

L’agence gouvernementale a déclaré que cela était dû au fait que les déménageurs n’avaient aucun intérêt et ne pouvaient pas être appelés en tant que témoins fiables en raison de leur association avec les accusés.

Il a également noté que leurs griefs sont correctement représentés par Ripple Labs et le président de la société Chris Larsen et le PDG Brad Garlinghouse.

La SEC a noté que ce n’était pas la première fois que les déménageurs tentaient de s’infuser dans l’affaire, citant leur premier dépôt devant le tribunal de district de l’île de Rhodes.

Il a cependant déclaré que les détenteurs de XRP pourraient forcer l’agence à intenter une action en justice contre le corps des déménageurs intéressés, car il n’y avait aucune raison de les amener à se saisir de l’affaire.

La SEC a déclaré que cette intervention est sommairement contraire à l’immunité souveraine de l’agence et que si les tribunaux décident de les laisser exposer leur cause, elle pourrait être forcée de faire appel à d’autres investisseurs mécontents qui estiment que les défendeurs n’ont pas été honnêtes dans leurs relations avec eux.

L’agence financière a également expliqué que la cause des déménageurs est perdue étant donné que les fonds qu’ils ont perdus à la suite du procès sur les marchés secondaires ne peuvent pas être récupérés car ils ne sont pas partie à l’affaire.

La SEC a déclaré que le récent dépôt par l’avocat principal des déménageurs Jordan Deaton manquait de nouvel argument de fond car ils ont emprunté à plusieurs reprises au récit des accusés selon lequel le XRP n’est pas une «garantie».

Il dit que ce discours soutenu est similaire à la position de XRP et ne devrait donc pas être autorisé à rester debout afin de ne pas favoriser les retards et la confusion.

L’organisme de réglementation a également critiqué le motif de Deaton, déclarant subtilement que cela pourrait être une plate-forme pour que l’avocat gagne en notoriété sur Twitter suite à l’attention croissante des médias entourant l’affaire.

Ripple augmente malgré le procès de la SEC

Le procès intenté par la SEC dans les derniers jours de 2020 a eu un impact négatif sur les partenariats de Ripple Lab et la valorisation de son jeton d’utilité sur le marché secondaire.

À la suite du dépôt de décembre du président sortant Jay Clayton, les échanges cryptographiques aux États-Unis ont rapidement retiré le jeton XRP de leurs plates-formes. Si cela ne suffisait pas, des partenariats clés avec des entreprises américaines sont allés sous l’eau, MoneyGram reniant son accord avec l’entreprise en difficulté.

Le PDG de Ripple, Garlinghouse, avait noté que la plupart des activités de la société blockchain étaient exécutées à l’étranger, citant le brouillard réglementaire dans la nation américaine comme un élément dissuasif pour les banques innovantes dans le pays.

Il a également souligné que seule la SEC américaine avait un problème avec le jeton XRP étant donné que les pays asiatiques, la zone XRP a le plus d’influence, ne classent pas le jeton numérique comme une «sécurité».

Dans les mois qui ont suivi, le XRP est passé de la 4e position cryptographique la plus précieuse aux dix dernières, et sa valeur s’est échangé bien en dessous d’un dollar.

Mais après les victoires préliminaires dans le cas d’ouverture avec la SEC, le XRP s’est considérablement rallié et les appels à la remise en vente de l’entreprise de paiement numérique sur les échanges ont commencé à faire le tour.

Et alors que le marché général de la crypto s’est redressé, le jeton XRP a bondi après avoir augmenté de 17% en avril et a momentanément repris sa position de 4e crypto-monnaie la plus précieuse.

La société fintech basée à San Francisco s’est également stratégiquement repositionnée depuis que le procès de la SEC a été rendu public. Ripple a déclaré qu’il lançait une version privée de son protocole XRP Ledger adapté aux banques nationales dans un communiqué sur son site Web. Ce protocole privé aiderait les banques faîtières dans l’émission, la maintenance et la surveillance des monnaies numériques des banques centrales (CBDC), qui joueraient un rôle secondaire par rapport au fiat.

La société de technologie américaine a également récemment nommé l’ancienne trésorière américaine Rosa Gumataotao Rios en tant que membre du conseil d’administration. Parallèlement, la vétéran de la finance Kristina Campbell occupera le poste de directrice financière (CFO) de la société.

L’ancien rôle de Rios en tant que créateur de devises est considéré comme une initiative stratégique visant à vendre l’idée des monnaies numériques aux critiques anti-crypto. Campbell serait chargé d’accélérer la croissance de l’entreprise tout en apportant de la valeur aux actionnaires.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.