La SEC devrait approuver Bitcoin ETF dans un à deux ans, selon un analyste

Selon un analyste de CFRA Research, VanEck, Fidelity Investments et Valkyrie Digital Assets pourraient ne pas voir leurs fonds négociés en bourse Bitcoin, ou ETF, approuvés par les régulateurs américains pendant une période allant jusqu’à deux ans.

Dans une interview sur ETF Edge de CNBC lundi, Todd Rosenbluth, responsable de la recherche sur les ETF et les fonds communs de placement chez CFRA, a déclaré à l’animateur Bob Pisani qu’il pensait que la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ou SEC, prolongerait le délai d’examen du Bitcoin ETF pour la première fois. par la société de gestion d’investissement VanEck en janvier. La SEC a officiellement accusé réception de la demande d’ETF Bitcoin le 15 mars, donnant à l’organisme de réglementation jusqu’au 29 avril pour prendre une décision ou prolonger la date limite.

« Nous avons un certain nombre d’entreprises qui ont soit passé par le processus de dépôt ou ont déjà déposé mais attendent plus de clarté », a déclaré Rosenbluth. « Nous pensons que la SEC est moins susceptible d’essayer de choisir un gagnant, quant à savoir qui vient en premier et je pense que nous sommes plus susceptibles de les voir – s’ils approuvent un ETF – approuver plusieurs ETF liés au Bitcoin. »

Il ajouta:

«Nous avons un certain nombre d’entreprises qui sont entrées. Nous pensons que nous en verrons probablement un dans un an ou deux, mais nous n’avons pas de calendrier précis pour savoir quand la réponse serait oui. «

VanEck et Valkyrie ont tous deux déposé un enregistrement auprès de la SEC pour former un ETF Bitcoin en janvier, suivi par Fidelity en mars. L’organisme de réglementation n’a donné aucune indication sur ce qu’il décidera, mais étant donné sa réticence apparente à approuver précédemment un ETF crypto, de nombreux experts ne s’attendent pas à une décision bientôt.

Les États-Unis n’ont peut-être pas encore approuvé un FNB crypto, mais les entreprises canadiennes ont ouvert la voie en Amérique du Nord. La société torontoise Purpose Investments a lancé un FNB Bitcoin en février et Ninepoint Partners prévoit également de changer son offre de fiducie Bitcoin en un fonds négocié en bourse. Le gestionnaire de fonds d’investissement 3iQ et Evolve Funds Group ont annoncé qu’ils avaient déposé un prospectus auprès des régulateurs canadiens pour approbation pour commencer à négocier des FNB cryptographiques.

À la suite du dépôt de Fidelity le mois dernier, Rosenbluth a déclaré qu’il s’agissait « de savoir quand, et non si, la SEC approuvera un ETF Bitcoin. » Il semblait laisser entendre lundi que l’approbation même d’un seul aux États-Unis pourrait potentiellement ouvrir les vannes aux entreprises cherchant à créer des ETF cryptographiques.

«S’ils approuvent quelqu’un, ils l’approuveront tous», a déclaré Pisani.