La SEC empêche le DAO du Wyoming d’enregistrer 2 jetons numériques en tant que titres

Pour Éditeur quotidienBitcoin

La Securities and Exchange Commission allègue qu’American CryptoFed a soumis un « formulaire d’enregistrement vicié et trompeur ».

***

La Securities and Exchange Commission (SEC) a empêché une organisation autonome décentralisée (DAO) basée au Wyoming d’enregistrer deux jetons numériques en tant que titres.

Dans l’annonce, la division de la conformité de la SEC a allégué que le 16 septembre, American CryptoFed « a déposé un formulaire d’inscription trompeur et matériellement déficiente connue sous le nom de Form 10, qui visait à enregistrer deux jetons numériques émis par la société : le « Ducat » et le « Locke » – en tant qu’actions ».

La SEC a affirmé que ce formulaire manquait d’informations obligatoires sur les jetons et les activités d’American CryptoFed, y compris les états financiers audités. Il a également allégué que le formulaire 10 contenait des informations erronées et omettait, même si les jetons Ducat et Locke sont des valeurs mobilières.

En septembre, American CryptoFed a déposé un formulaire S-1 pour enregistrer les jetons auprès de la SEC pour une utilisation sur un marché secondaire et dans des enchères rachetables pour une valeur supérieure au prix d’achat initial de CryptoFed. Dans le dossier, la société a décrit les Ducat et Locke comme « des jetons d’utilité, pas des titres ».

Il convient de noter, comme le dit Coindesk, qu’en juillet, le Wyoming a légalement reconnu American CryptoFed. Cette décision est intervenue après que l’État soit devenu le premier aux États-Unis à reconnaître les DAO comme un type de société à responsabilité limitée.

Dans son annonce d’hier, la SEC a également déclaré que dans un formulaire S-8, un formulaire d’enregistrement de la SEC qui permet aux entreprises d’offrir des titres aux employés par le biais de régimes d’avantages sociaux, American CryptoFed n’a pas révélé que remplir le formulaire ne permettrait pas légalement la distribution du jetons.

« Les émetteurs qui tentent de lever des fonds auprès du public doivent fournir les informations nécessaires aux investisseurs pour prendre des décisions éclairées », a déclaré Kristina Littman, chef de la Cyber ​​Unit de la division Compliance de la SEC. « Nous alléguons qu’American CryptoFed a fait des déclarations matériellement trompeuses et n’a pas fourni les informations légalement requises sur son formulaire d’inscription. »

Un juge administratif décidera de refuser ou de suspendre l’enregistrement des jetons, a déclaré la SEC.

Sources : SEC, Coindesk

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash