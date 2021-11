La SEC enquête sur Bitcoin Miner, Marathon, concernant la violation de la loi fédérale sur les valeurs mobilières

Juridique & Réglementaire

La SEC enquête sur Bitcoin Miner, Marathon Digital Holdings, concernant la violation de la loi fédérale sur les valeurs mobilières

AnTy16 novembre 2021

Marathon Digital détient un total de 7 453 Bitcoin et prévoit d’acheter plus de BTC et de mineurs en vendant 500 millions de dollars de titres convertibles.

Marathon Digital Holdings (MARA) a chuté de 27% pour s’échanger à 55,40 $ mais est toujours en hausse d’environ 404% depuis le début de l’année.

Cette baisse des actions MARA est intervenue après que la société minière de crypto-monnaie a révélé qu’elle avait reçu une assignation de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis concernant un partenariat pour une installation de données du Montana.

Début octobre 2020, le mineur de bitcoin a conclu une série d’accords avec plusieurs parties pour construire un centre de données pouvant atteindre 100 mégawatts à Hardin. Dans le cadre de l’accord, elle a émis 6 millions d’actions ordinaires restreintes de Marathon à l’époque. Il a également annoncé une joint-venture avec Beowulf Energy pour devenir actionnaire de Marathon pour le centre de données de Hardin.

La société a reconnu que la SEC enquêtait sur la question de savoir si Marathon Digital Holdings avait enfreint la loi fédérale sur les valeurs mobilières dans son dossier trimestriel.

L’agence a demandé à Marathon de produire des documents et des communications concernant l’installation de Hardin, dans le Montana. Marathon a déclaré coopérer à l’enquête.

Lundi, la société a également annoncé son intention de vendre 500 millions de dollars de titres convertibles pour acheter plus de mineurs de Bitcoin et de bitcoin.

Selon Compass Mining, Marathon détient un total de 7 453 Bitcoin en octobre, et tout comme les autres mineurs, utilise la stratégie HODL pour tous les BTC qu’il exploite. Le mois dernier, Marathon a extrait 418 Bitcoins, dont 100 % ont été alloués à sa trésorerie Bitcoin.

Marathon détient actuellement beaucoup plus de Bitcoin que ses pairs, grâce à l’achat de 4 813 BTC à un prix moyen de 31 168 $ en janvier.

Pendant ce temps, la Chine met à nouveau en garde contre le minage de crypto, cette fois ses propres entreprises publiques, pour en sortir. La Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC) prévoit de sévir contre l’extraction de bitcoins à l’échelle industrielle.

La porte-parole de la NDRC, Meng Wei, a déclaré qu’elle envisageait d’imposer des mesures punitives sous la forme d’une hausse des prix de l’électricité aux entreprises qui continuent d’exploiter la crypto.

Le planificateur économique en chef du pays a tenu une réunion spéciale sur la question la semaine dernière et confie aux provinces et aux municipalités la responsabilité d’enquêter et de nettoyer les personnes impliquées dans l’exploitation minière.

Bitcoin BTC

60 560,06 $

+0.41%

-7,27%

-10,83 %

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.