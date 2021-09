La SEC enquête sur le développeur de l’échange décentralisé Uniswap

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le Wall Street Journal a rapporté aujourd’hui, avec des sources anonymes, que la US Securities Commission enquêtait sur la plus grande bourse décentralisée.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis enquête Laboratoires Uniswap, la startup derrière le plus grand échange de crypto-monnaie décentralisé.

Cela a été rapporté par le Wall Street Journal, WSJ, aujourd’hui, citant “des personnes familières avec l’affaire”. Il indique que les responsables de l’application des lois recherchent des informations sur la façon dont les investisseurs utilisent Uniswap et comment il est commercialisé.

Il convient de rappeler que le mois dernier, le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré que l’agence pourrait réglementer les projets de financement décentralisé (DeFi). Plus précisément, les projets DeFi qui récompensent les participants avec des jetons de valeur ou des incitations similaires pourraient être réglementés, peu importe à quel point ils prétendent être “décentralisés”, a déclaré Gensler à l’époque. A cette occasion également, il a déclaré :

À mon avis, la priorité législative devrait être sur les plateformes de trading, de prêt et de DeFi de crypto-monnaie. Les régulateurs bénéficieraient d’une autorité plénière supplémentaire pour rédiger des règles et définir des mesures de sécurité pour le commerce et les prêts de crypto-monnaie.