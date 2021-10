La SEC est sur le point d’autoriser les premiers ETF à terme bitcoin à commencer à négocier, selon une source

Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, témoigne devant une audience de surveillance du Comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines sur la SEC à Capitol Hill à Washington, États-Unis, le 14 septembre 2021.

Evelyne Hockstein | .

La Securities and Exchange Commission est sur le point d’autoriser les premiers fonds négociés en bourse à terme sur bitcoins américains à commencer à être négociés la semaine prochaine, une victoire historique pour une industrie de la crypto-monnaie qui a longtemps demandé l’autorisation du principal régulateur de Wall Street, selon une personne proche du dossier. .

Plus précisément, la personne a déclaré que la SEC ne bloquerait probablement pas les ETF proposés par ProShares et Invesco, qui sont basés sur des contrats à terme et ont été déposés conformément aux directives des fonds communs de placement qui, selon le président de la SEC, Gary Gensler, offrent aux investisseurs une protection importante.

La personne familière avec la prise de décision de la SEC a demandé à ne pas être nommée car les discussions sont privées et en cours.

Un porte-parole de la SEC n’a pas répondu à la demande de commentaires de CNBC. Les représentants d’Invesco et de ProShares n’ont pas non plus répondu immédiatement aux courriels sollicitant des commentaires.

Le bitcoin s’est échangé au nord de 60 000 $ vendredi, son plus haut niveau depuis le 17 avril, en partie sur la spéculation que la SEC donnerait le feu vert aux ETF. La plus grande crypto-monnaie au monde en valeur marchande a augmenté de près de 40 % rien qu’en octobre et s’approche de son record de 64 869 $ établi plus tôt cette année.

Le lancement du fonds marquera la conclusion d’une croisade de plusieurs années menée par l’industrie des ETF de près de 7 000 milliards de dollars pour persuader la SEC de rechercher et de sanctionner un ETF lié à la crypto-monnaie populaire.

Cependant, les fonds ProShares et Invesco offriront aux investisseurs des moyens indirects d’investir dans le bitcoin. Les ETF sont basés sur des contrats à terme sur bitcoins qui se négocient déjà sur le Chicago Mercantile Exchange. Bloomberg News a d’abord signalé que la SEC était sur le point d’autoriser les ETF à terme bitcoin à commencer à être négociés.

Beaucoup d’autres sont avides d’un ETF pur adossé à des bitcoins physiques, bien qu’une décision sur ces fonds ne soit pas attendue avant des mois. Les investisseurs affirment que ces fonds directs contournent le coût élevé du passage à des contrats à terme, qui ne suivent pas correctement le prix au comptant du bitcoin.

Pendant une grande partie de la dernière décennie, la SEC a fait valoir que la volatilité et la fraude dans l’ensemble de l’espace crypto rendaient les ETF et autres fonds trop risqués à approuver. Gensler, qui avant de rejoindre la SEC a enseigné des cours sur les crypto-monnaies du Massachusetts Institute of Technology, a exprimé sa crainte que les mauvais acteurs puissent exercer une pression importante sur les prix ou limiter la liquidité d’un actif.

Il a déclaré au Comité sénatorial des banques en septembre que lui et son équipe tentaient de protéger les investisseurs grâce à une meilleure réglementation des milliers de nouveaux actifs et pièces numériques, ainsi qu’à la surveillance des marchés plus familiers du bitcoin et de l’éther.

« Actuellement, nous n’avons tout simplement pas suffisamment de protection des investisseurs dans le financement, l’émission, le commerce ou les prêts cryptographiques », a déclaré Gensler dans des remarques préparées le mois dernier. « Franchement, à cette époque, cela ressemble plus au Far West ou à l’ancien monde de » l’acheteur prudent » qui existait avant que les lois sur les valeurs mobilières ne soient promulguées. »

Le principal régulateur de Wall Street s’est également demandé si les actifs cryptographiques pouvaient être protégés des pirates informatiques et s’il y aurait des problèmes futurs pour valider la propriété des pièces.

Pourtant, l’ajout de Gensler à la SEC a été salué par de nombreux commerçants comme un progrès en avant compte tenu de ses travaux antérieurs sur la création de la Commodity Futures Trading Commission de l’administration Obama. Pendant son séjour, Gensler a aidé à concevoir et à mettre en place un nouveau régime de surveillance du marché des swaps qui était en grande partie non réglementé avant la crise financière.