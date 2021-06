La SEC étend l’application Bitcoin ETF de Kryptoin de 45 jours

in

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a prolongé la période d’examen de la demande de fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin de Kryptoin.

Le régulateur a divulgué la mise à jour dans un avis daté du 9 juin. La SEC a déclaré que sa décision serait retardée de 45 jours supplémentaires, se terminant le 27 juillet 2021.

La SEC retarde une autre demande d’ETF

Le retard de la demande de la société de conseil en investissement basée au Delaware en fait la dernière extension annoncée par la SEC au cours des dernières semaines.

Le mois dernier, la SEC a reporté de 45 jours l’examen de l’application Bitcoin ETF de WisdomTree. L’offre de VanEck a reçu un traitement similaire en avril.

Selon l’avis de l’agence, la demande de Kryptoin a été retardée pour lui permettre d’avoir suffisamment de temps pour examiner le changement de règle proposé. L’avis disait,

« La Commission estime qu’il est approprié de désigner un délai plus long pour prendre des mesures concernant le changement de règle proposé afin qu’il ait suffisamment de temps pour examiner le changement de règle proposé et les commentaires reçus. »

Kryptoin a demandé un ETF Bitcoin pour la première fois en 2019, et après un an et demi d’inactivité, la société a déposé une demande de modification en avril de cette année.

Dans son premier dépôt, Kryptoin a choisi d’inscrire ses actions à la Bourse de New York, mais l’a ensuite changé en Cboe BZX dans son dépôt modifié. WisdomTree et VanEck ont ​​également nommé Cboe comme leur bourse de cotation prévue.

L’ETF Kryptoin offre une exposition au Bitcoin en utilisant le prix de règlement CF Bitcoin US comme mécanisme de tarification.

Fondée en 2016, Kryptoin Investment Advisors est une société de services financiers dirigée par Jason Toussaint.

La SEC approuvera-t-elle un ETF crypto cette année ?

Les États-Unis n’ont pas encore autorisé un ETF basé sur Bitcoin, la SEC soulignant la vulnérabilité du marché du Bitcoin à la manipulation, entre autres préoccupations, comme justification du rejet de toutes ces applications.

À l’heure actuelle, il y a huit demandes d’ETF actives devant la SEC. Outre les VanEcK et WisdomTree mentionnés précédemment, NYDIG, Valkyrie, SkyBridge Capital, Simplify et Fidelity sont d’autres sociétés qui ont déposé des demandes de FNB basés sur Bitcoin.

WisdomTree et VanEcK sont les deux seules sociétés à avoir également déposé des ETF Ethereum en plus de leurs ETF Bitcoin.

Cela signifie que les ETF Ethereum gagnent en popularité alors que les investisseurs particuliers et institutionnels cherchent à s’exposer à l’actif numérique sans y investir directement.

Plusieurs facteurs ont contribué à la popularité d’Ethereum et à son adoption institutionnelle croissante par les investisseurs. Ceux-ci incluent la finance décentralisée (DeFi), les jetons non fongibles (NFT) et l’amélioration de l’infrastructure de l’actif cryptographique. Une mise à niveau prévue de la preuve de travail (PoW) à la preuve de participation (PoS) a également suscité l’intérêt des investisseurs.

Si les demandes d’ETF Ether de VanEcK et WisdomTree sont approuvées, elles constitueraient le premier ensemble d’ETF Ether aux États-Unis, mais pas le premier en Amérique du Nord.

Trois FNB Ethereum ont déjà été approuvés et sont disponibles au Canada à la Bourse de Toronto (TSX).

Le Canada a également approuvé plusieurs FNB Bitcoin, et ces fonds ont connu une croissance exponentielle en quelques mois avec des intérêts d’investisseurs massifs. Aux États-Unis, les investisseurs restent optimistes quant au fait que le nouveau président de la SEC, soucieux de la cryptographie, Gary Gensler, approuvera bientôt un ETF.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.