La SEC exige que Ripple fournisse l’historique complet de ses conversations via Slack

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Selon la SEC, après avoir reconnu les erreurs dans le traitement des informations, Ripple doit donner accès à un million de messages envoyés par l’entreprise via Slack, où il pourrait y avoir des informations importantes pour le cas actuel.

***

De nouveaux rapports publiés dans le cadre de l’affaire de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis contre Ripple indiquent que l’organisme de réglementation demande désormais au tribunal d’accorder l’accès à l’historique des conversations de Slack appartenant à la société responsable du jeton XRP.

C’est ce qu’indiquent les nouveaux rapports liés à l’affaire, qui indiquent qu’à l’origine Ripple avait facilité une partie de l’enregistrement des messages publiés via ses canaux Slack, une application de messagerie spécialement conçue pour les équipes de travail. Cependant, après les avoir soigneusement examinés, l’équipe de la SEC a signalé au début du mois de juillet que le dossier était incomplet.

À cet égard, la SEC a rapporté dans un document publié hier ce qui suit :

“Après avoir déclaré à plusieurs reprises que tous les messages de Slack étaient complets, Ripple a admis qu’en raison d’une erreur de traitement des données, il n’avait collecté qu’une petite fraction des conversations tenues via l’application de messagerie.”

Qu’est-ce que la SEC espère trouver dans ces messages ?

Parmi le grand nombre de documents et d’enregistrements demandés par les deux parties, pour la SEC, le défaut de Ripple de fournir les enregistrements de ses conversations via Slack pourrait cacher des informations importantes pour faire pencher la balance en faveur du régulateur.

À cet égard, la SEC a écrit :

“L’erreur dans la livraison des données par Ripple et le refus de consigner la plupart des documents demandés ont déjà été très dommageables pour la SEC. Entre autres choses, le corps a déposé 11 témoins Ripple en utilisant des enregistrements incomplets de leurs communications.

Selon les analystes et les personnes qui suivent de près l’affaire, pour la SEC, toutes ces informations manquantes (documents et historiques de conversation) sont d’une importance particulière pour gérer un dossier complet et précis, avec lequel structurer l’affaire et étayer ses accusations contre. société responsable du jeton XRP. Ils pensent également que la possession de ces données pourrait aider les employés de Ripple à se souvenir plus en détail de tous les événements associés au témoignage au cours du procès en cours.

Un grand nombre de messages appartenant à Ripple

Selon la demande de la SEC au tribunal, l’organisme de réglementation s’attend à accéder à au moins un million de messages appartenant à Ripple, dans lesquels se trouvent des informations importantes qui seront utiles pour traiter plus précisément l’affaire en cours.

À cet égard, la SEC a commenté :

“Les documents manquants consistent en plus d’un million de messages, comprenant des téraoctets de données.”

Bien qu’à l’heure actuelle Ripple n’ait pas commenté les messages manquants, la société devrait fournir les informations demandées à la SEC car elle a reconnu une erreur dans le traitement des données respectives.

Rappelons que jusqu’à présent, c’est la société à l’origine du token XRP qui semble gagner l’affaire, précisément en accumulant de petites victoires qui discréditent ou compromettent les allégations de l’organisme de réglementation.

Lecture recommandée

Source : Décrypter, Cointelegraph

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash