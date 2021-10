La SEC jette un regard critique sur les marchés sombres, à l’exception du plus sombre de tous – les pools sombres

par Pam Martens et Russ Martens, Wall St On Parade :

Mardi, la commissaire de la SEC, Allison Herren Lee, a prononcé un discours exceptionnellement bien documenté sur les dangers croissants pour l’économie américaine au sens large provenant des marchés privés sombres en plein essor pour les actions non cotées en bourse. Elle fait beaucoup de points importants.

Cependant, il existe un marché noir bien plus vaste et plus dangereux : les Dark Pools détenus par les méga-banques de Wall Street chargées en série qui négocient, quotidiennement dans l’obscurité, les actions cotées en bourse qui résident dans des fonds de pension publics et les fonds communs de placement qui constituent la majeure partie des fonds de retraite de dizaines de millions d’Américains.

Selon un rapport d’avril 2021 de McKinsey & Company, « les AUM du capital-investissement mondial [Assets Under Management] atteint 4 500 milliards de dollars au premier semestre 2020. » C’est le marché noir qui inquiète le commissaire de la SEC Lee.

Le marché américain coté en bourse s’élevait à 54 768 milliards de dollars au 30 juin, selon les données de la Réserve fédérale. C’est 12 fois la taille du marché mondial du capital-investissement. Selon vous, lequel représente une plus grande menace pour la stabilité financière aux États-Unis ?

La SEC a admis être en sous-effectif et sous-financé. Ne devrait-il pas concentrer ses ressources limitées sur les plus grandes menaces ?

Ce n’est pas que la SEC n’ait pas été avertie depuis longtemps que ce qui se passe dans les Dark Pools de Wall Street est néfaste et, très probablement, illégal.

En 2012, Crown Business a publié le livre Dark Pools: The Rise of the Machine Traders and the Rigging of the US Stock Market, du journaliste d’investigation du Wall Street Journal, Scott Patterson. Patterson a décrit la situation en 2012 comme suit :

« … des pools au sein de pools, tous connectés électroniquement, formant un seul pool de liquidité électronique sombre. En 2012, le montant des transactions boursières qui ont eu lieu dans les pools sombres et les internalisateurs [Wall Street banks trading stocks in-house without the oversight of a stock exchange] représentait 40 % de tout le volume des transactions – et il augmentait chaque mois.

« Même les marchés éclairés étaient d’une complexité insondable, gérés par des ordinateurs géants qui traitaient des stratégies commerciales secrètes conçues par des physiciens, des chimistes, des doctorants. mathématiciens, informaticiens IA…

« Tout ce chiffre d’affaires avait un impact réel sur les actions. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la durée moyenne de détention d’une action était de quatre ans. En 2000, c’était huit mois. En 2008, c’était deux mois. Et en 2011, c’était vingt-deux secondes, du moins selon les estimations d’un professeur. L’un des fondateurs d’une importante société de trading à haute fréquence a déclaré un jour que la période de détention moyenne de son entreprise n’était que de onze secondes.

« Personne – personne – ne savait vraiment ce qui se passait dans les entrailles de ce monstre de marché de Frankenstein. »

Les Dark Pools sont encore plus sombres aujourd’hui qu’ils ne l’étaient en 2012. Mais une chose est certaine grâce aux données agrégées et périmées publiées par la FINRA : les méga banques de Wall Street comme Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America Merrill Lynch et JPMorgan Chase sont négocier leurs propres actions bancaires cotées en bourse dans leurs propres Dark Pools dans le cadre de milliers de transactions chaque semaine.

Ces banques utilisent-elles l’argent des déposants pour racheter leurs actions dans leurs propres Dark Pools ? Personne ne sait. Manipulent-ils le cours de leurs actions en négociant un cartel dans ces Dark Pools ? Personne ne sait. Pourquoi ces banques ne permettent-elles pas à ces transactions d’être exposées au soleil désinfectant d’une bourse réglementée ? Personne ne sait.

À la suite du krach boursier de 1929 qui a inauguré la Grande Dépression, le Comité sénatorial des banques des États-Unis a mené une enquête approfondie sur plusieurs années sur la structure et les pratiques commerciales à Wall Street. Les enquêtes du Sénat se sont concentrées sur les relations collusoires de « pools », qui se sont aujourd’hui réincarnés en Dark Pools avec des algorithmes à grande vitesse et des pirates connus sous le nom de commerçants à haute fréquence. L’enquête du Sénat des années 1930 a révélé ce qui suit :

« Un pool, selon les responsables de la bourse, est un accord entre plusieurs personnes, généralement plus de trois, pour négocier activement un seul titre. L’enquête a montré que le but d’un pool est généralement d’augmenter le prix d’un titre par une activité concertée de la part des membres du pool, et ainsi de leur permettre de décharger leurs avoirs avec profit auprès du public attiré par l’activité ou par des informations diffusées sur le stock. Les opérations de pool à cette fin sont incompatibles avec le maintien d’un marché libre et incontrôlé.

Le Comité sénatorial des banques de 1934 a conclu comme suit :

« La conclusion est inévitable que les membres des bourses organisées qui participaient ou géraient des pools, tout en agissant simultanément en tant que courtiers pour le grand public, représentaient des intérêts inconciliables et tentaient d’exercer des fonctions contradictoires. Pourtant, les autorités boursières ne percevaient rien d’immoral dans cette situation.

Si la SEC veut restaurer la confiance du public dans les marchés américains, il n’y a pas de meilleur endroit pour commencer qu’avec les Dark Pools de Wall Street.

Lire la suite @ WallStOnParade.com