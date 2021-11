Fonds négocié en bourse ETF

La SEC lance le compte à rebours sur l’ETF Bitcoin Spot de Grayscale, Futures ETF Mania mis en pause par le FCM

AnTy4 novembre 2021

L’ETF Bitcoin Futures qui a été le fonds le plus rapide à capturer 1 milliard de dollars d’actifs s’est arrêté. Avant l’approbation de BITO par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, plusieurs entreprises avaient déposé une demande pour un tel produit.

Au moins quatre ETF Bitcoin liés à des contrats à terme devaient commencer à être négociés en octobre, mais depuis lors, seuls deux produits de ProShares et Valkyrie Investments ont fait leurs débuts.

Bien que plusieurs fonds devraient commencer à être négociés dans les semaines à venir, un ETF similaire de VanEck est en attente malgré la fenêtre de 75 jours permettant aux régulateurs de rejeter ou de retarder, il est « passé depuis longtemps ».

Ce retard serait dû, en partie, aux Futures Commission Merchants (FCM), qui servent d’intermédiaire entre les fonds et les bourses où ces contrats sont négociés. Les FCM sont généralement des banques qui gèrent les ordres d’achat et de vente de contrats à terme pour le compte de leurs clients et règlent ces transactions avec des bourses, dans ce cas, CME. L’immense demande observée pour BITO, qui a accumulé 1,1 milliard de dollars en seulement deux jours, aurait fait réfléchir les FCM à deux fois.

« L’afflux de liquidités a rapidement grugé le bilan de la société agissant en tant que FCM pour BITO à son lancement, mettant en vue les limites de capital réglementaire contre l’exposition à terme Bitcoin », a rapporté Bloomberg, citant une personne proche du dossier.

Comme nous l’avons vu, les entrées dans BITO ont également poussé le fonds à pousser les achats vers des contrats à terme plus longs pour éviter de respirer les limites de position du premier mois. Comme il l’a fait le mois dernier, maintenant un jour de bourse en novembre, l’ETF a déjà acheté des contrats de décembre.

Le truc du FCM n’est qu’une autre raison pour laquelle la SEC devrait approuver un fichu ETF bitcoin au comptant. Gensler et SEC ne font qu’ajouter tellement de complexité inutile. https://t.co/I5qtDg61VN – James Seyffart (@JSeyff) 3 novembre 2021

Le président de la SEC, Gary Gensler, a approuvé les FNB à terme et non au comptant, car il a déclaré que le premier offrait une meilleure protection aux investisseurs. Les contrats à terme négociés sur le CME réglementé nécessitent plus de marge.

« Nous ne sommes pas d’accord avec eux et pensons qu’ils ont perdu la forêt pour les arbres dans leur évaluation des détails légaux et réglementaires. Un ETF Bitcoin spot serait meilleur pour toutes les personnes impliquées », a déclaré James Seyffart, analyste pour Bloomberg Intelligence.

Au milieu de cela, la SEC a officiellement lancé l’horloge pour la conversion de GBTC en ETF, sur la base de laquelle la première date d’approbation possible si l’agence ne retarde pas sa décision est le 24 décembre.

Le régulateur a publié un avis cette semaine, sollicitant des commentaires sur le changement de règle proposé déposé par NYSE Arca. Plus récemment, il a reçu des commentaires sur la candidature de VanEck, mais a continué à prolonger sa date limite.

Le mois dernier, Grayscale a officiellement déposé une demande de conversion de son fonds GBTC en ETF. Le plus grand gestionnaire d’actifs numériques au monde y pense depuis le début de l’année et a l’intention de convertir tous ses produits en ETF au fil du temps.

Pour ce faire, le gestionnaire d’actifs a embauché le vétéran David LaValle en tant que responsable mondial des ETF et a fait appel à BNY Mellon pour sa conversion de planification.

Lancé pour la première fois en 2013, Grayscale détient 56,5 milliards de dollars d’actifs, et son fonds GBTC détient environ 3,4% de tous les Bitcoins en circulation.

