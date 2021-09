La SEC lance une enquête sur Activision Blizzard pour le traitement d’allégations de harcèlement sexuel et de discrimination

Activision Blizzard fait l’objet d’une enquête par les régulateurs fédéraux sur le traitement par l’entreprise des allégations d’inconduite sexuelle et de discrimination sur le lieu de travail des employés. Comme le rapporte le Wall Street Journal, la Securities and Exchange Commission (SEC) a assigné Activision Blizzard et plusieurs cadres supérieurs, dont le PDG Bobby Kotick.

La SEC a demandé un large éventail de documents à Activision Blizzard, y compris les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration depuis 2019, les dossiers personnels de six anciens employés et les accords de séparation que l’entreprise avait conclus avec les membres du personnel en 2021, selon les dossiers obtenus par le WSJ. Il a également demandé les communications de Kotick avec d’autres cadres supérieurs en ce qui concerne les plaintes concernant le harcèlement sexuel ou la discrimination par les employés et les sous-traitants d’Activision Blizzard.

Un porte-parole d’Activision Blizzard a confirmé à GameSpot que la SEC enquêtait sur la société.

« La Securities and Exchange Commission des États-Unis mène une enquête concernant les divulgations de la société concernant des questions d’emploi et des questions connexes, et a émis des assignations à comparaître à l’encontre de la société et de plusieurs employés actuels et anciens qui recherchent des informations à ce sujet. La société coopère avec la SEC, ” a déclaré à GameSpot un porte-parole d’Activision Blizzard.

La SEC cherche à déterminer si Activision Blizzard a correctement divulgué les allégations de harcèlement au travail et de problèmes de rémunération entre les sexes, et si ces informations auraient dû être partagées avec les investisseurs et d’autres parties plus tôt.

Une enquête menée par une agence fédérale comme la SEC aggrave les problèmes juridiques en cours auxquels Activision Blizzard est confronté depuis que le California Department of Fair Employment and Housing a poursuivi l’entreprise pour des problèmes présumés de harcèlement sexuel et de discrimination en juillet. La Californie a mis à jour son action en justice fin août, accusant Activision Blizzard d’avoir déchiqueté des preuves liées à l’enquête.