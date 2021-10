La SEC n’approuvera pas l’ETF Bitcoin à effet de levier: rapport

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis n’approuvera pas la cotation des fonds négociés en bourse (ETF) bitcoins à effet de levier.

La SEC a demandé à au moins un fournisseur d’ETF potentiel de ne pas poursuivre ses projets de fonds à effet de levier, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant une personne proche du dossier. Le régulateur américain des marchés souhaite limiter les véhicules d’investissement liés au bitcoin à ceux qui offrent une exposition sans effet de levier – en d’autres termes ne se composent pas de fonds empruntés. Bitcoin Futures ETF plus tôt ce mois-ci. Le fonds de ProShares a commencé à être négocié à la Bourse de New York le 19 octobre, contribuant de manière non négligeable à la flambée des prix du bitcoin, ce qui a permis à la crypto-monnaie d’atteindre un nouveau record de plus de 66 000 $.

