La SEC ne demande pas l’accès aux communications Ripple

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

La juge américaine Sarah Netburn du tribunal de district du district sud de New York a rejeté la demande de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis d’accéder aux communications juridiques de Ripple dans le cadre du litige en cours entre les deux entités.

Conformément au mémorandum de refus, la SEC avait précédemment demandé au tribunal d’ordonner à Ripple d’abandonner toutes les communications qui constituent, transmettent ou discutent de tout avis juridique que Ripple a demandé ou reçu si elle offre et que les ventes de XRP étaient ou seraient soumises à des lois fédérales. lois sur les valeurs mobilières. . Par conséquent, le tribunal a rejeté cette demande en tant que violation du secret professionnel de l’avocat.

La bataille entre la SEC et Ripple se poursuit depuis décembre 2020. La SEC a accusé Ripple d’être impliqué dans la vente de crypto-monnaies XRP, qui offraient une sécurité sans enregistrements appropriés. Alors que la société de paiement blockchain a défendu sa position selon laquelle il n’y avait pas de directives claires de la SEC, les deux ont exploré de nouvelles options pour rester du côté gagnant du procès.

Jusqu’à présent, Ripple a enregistré plus d’une victoire contre la SEC, malgré le refus actuel de l’entreprise d’accéder aux communications. Contre le refus initial de la SEC de remettre ses documents concernant la classification de Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) en tant que non-titres. Le tribunal a demandé à l’agence d’accorder l’accès à ces documents. De plus, le juge Netburn a nié que la SEC fouine dans les dossiers financiers personnels des deux dirigeants de Ripple accusés, en l’occurrence le PDG Brad Garlinghouse et le co-fondateur Chris Larsen.

Alors que les responsables de l’application des lois étaient autrefois divisés sur l’affaire actuelle Ripple-SEC, un ancien cadre de la SEC a fait valoir que Ripple avait de bonnes chances de gagner l’affaire. Les deux entités semblent avoir plus à découvrir dans la bataille juridique en cours ; une victoire pour Ripple pourrait changer le terrain réglementaire des crypto-monnaies aux États-Unis.

Source de l’image : Shutterstock