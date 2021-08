La SEC ouvre son esprit aux ETF BTC ⋆ Crypto nouveaux médias

Gary Gensler de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a exprimé une ouverture certaine et soudaine concernant le bitcoin et les fonds négociés en bourse (ETF) basés sur la cryptographie, bien que de nombreux analystes de la BTC et de la cryptographie ne soient pas très satisfaits de la situation.

Les ETF Bitcoin obtiendront-ils bientôt l’approbation?

Il s’avère que Gensler souhaite que ces FNB fonctionnent selon une règle stricte en matière de fonds communs de placement qui remonte aux années 1940. En outre, il a déclaré que même si l’agence serait ouverte aux ETF bitcoin, elle devrait se concentrer principalement sur les contrats à terme sur bitcoin, ce qui obligerait les investisseurs à mettre beaucoup d’argent avant de s’engager dans toute sorte de commerce.

Matthew Sigel – responsable de la recherche sur les actifs numériques chez Van Eck – a été particulièrement contrarié par cette nouvelle, affirmant que les contrats à terme sur Bitcoin sont des « produits de qualité inférieure » et que la réglementation doit être adaptée au produit. Il a déclaré dans une interview :

Nous considérons les fonds à terme bitcoin comme des produits de qualité inférieure qui ont constamment sous-performé le prix du bitcoin et apportent des complexités supplémentaires quant à la façon dont ils doivent être gérés à un coût plus élevé que les ETF. En termes simples, ce sont des véhicules de qualité inférieure… Ce que la SEC semble faire, c’est pousser les investisseurs individuels vers des produits à plus haut risque et de moindre qualité pour obtenir leur exposition au bitcoin au lieu de s’en tenir au wrapper ETF éprouvé, qui a donné des millions des investisseurs sont exposés à tant d’actifs différents, dont beaucoup sont beaucoup plus spéculatifs et illiquides que le bitcoin.

Pendant ce temps, tout le monde n’est pas content que les États-Unis aient tardé à approuver un ETF bitcoin alors que des régions comme le Canada l’ont battu au poing. Nate Geraci – président de l’ETF Store – a expliqué :

Les investisseurs veulent la vraie affaire, et un coup d’œil rapide au nord de la frontière montre que la vraie affaire non seulement existe mais qu’elle prospère… Les contrats à terme introduisent une couche de complexité, car les contrats détenus par un ETF doivent être gérés et renouvelés. Il est peu probable que les ETF à terme suivent parfaitement le prix au comptant du bitcoin. De plus, il existe des différences de taxation. Cela dit, je considère cela comme une étape positive vers l’approbation « physique » de l’ETF Bitcoin. Les contrats à terme Bitcoin sont réglementés par la CFTC, qui offre à la SEC un niveau de confort qu’elle n’a pas actuellement avec les échanges cryptographiques. Si les ETF bitcoins basés sur des contrats à terme sont approuvés et montrent leur courage, la SEC pourra peut-être se sentir plus à l’aise avec la vraie affaire.

Un bon pas en avant ?

James Seyffart – un analyste d’ETF chez Bloomberg Intelligence – a déclaré que même si cette décision n’est pas parfaite, c’est un pas en avant pour amener les États-Unis là où ils doivent être à la fois techniquement et financièrement. Il a dit:

Je considère tout cela comme des tremplins différents. Le même niveau de demande ne sera pas là pour un produit à terme, de sorte qu’il ne deviendra pas aussi important ou ne se développera pas aussi rapidement qu’un produit ETF bitcoin physique.

Mots clés : ETF Bitcoin, ETF, Gary Gensler, SEC