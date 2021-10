La SEC pourrait approuver son premier ETF Bitcoin Futures la semaine prochaine, selon Bloomberg

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Selon des personnes proches du dossier, ont déclaré aux médias Bloomberg, cette fois, la SEC pourrait dire oui à un ETF pour la première fois.

Nous sommes à des moments cruciaux pour Bitcoin : avec un prix supérieur à 59 000 USD, selon les données des marchés Crypto, tout pourrait monter en flèche le prix au-dessus de 60 000 $ USD et de là à la lune ou, au contraire, la redescendre.

Une nouvelle très attendue qui peut vraiment affecter positivement la montée de la principale crypto-monnaie (et surtout, en fait) est que la Securities and Exchange Commission des États-Unis, la SEC, dit enfin oui au premier fonds négocié en bourse Bitcoin. (ETF).

Selon un rapport publié par Bloomberg, basé sur des données fournies par des personnes proches du dossier, La SEC est sur le point d’autoriser le tout premier fonds négocié en bourse pour les contrats à terme sur Bitcoin américains. commencer à trader à un moment décisif pour l’industrie de la crypto-monnaie. Déjà l’analyste du même médium, Mike McGlone, en septembre, avait évoqué cette possibilité.

Ajoutez le nouveau rapport qui le régulateur n’est pas susceptible d’empêcher la mise sur le marché des produits la semaine prochaine, les gens ont dit à Bloomberg, qui a demandé à ne pas être identifié pendant que la décision est prise.

Contrairement aux applications Bitcoin ETF précédemment rejetées par le régulateur, Les propositions de FNB ProShares et Invesco Ltd. sont basées sur des contrats à terme et ils ont été déposés en vertu des règles des fonds communs de placement qui, selon le président de la SEC, Gary Gensler, offrent « des protections importantes pour les investisseurs ».

Un porte-parole de la SEC a refusé de commenter Bloomberg sur la question, tout comme un responsable de ProShares.

Longue histoire

À moins d’un renversement de dernière minute, le lancement du fonds sera l’aboutissement d’une campagne de près d’une décennie menée par l’industrie américaine des ETF. Les avocats ont demandé l’approbation depuis que Cameron et Tyler Winklevoss de la bourse Gemini ont déposé pour la première fois un ETF Bitcoin en 2013.

Bloomberg explique que, pendant des années, l’approbation a été hors de portée d’émetteurs qui, au milieu d’innombrables faux signes de progrès et de refus catégoriques, ont tenté de faire autoriser diverses structures. La SEC a soutenu dans le passé que l’espace crypto est plein de dangers pour les investisseurs. Il s’était dit préoccupé par le fait que les prix pourraient être manipulés et que les liquidités pourraient être insuffisantes, et que les fluctuations drastiques des prix de Bitcoin pourraient être trop importantes pour les investisseurs individuels.

En outre, la SEC s’est demandé si les fonds disposeraient des informations nécessaires pour évaluer correctement les crypto-monnaies ou les produits connexes. Il y a également eu des questions sur la validation de la propriété des pièces détenues par les fonds et la menace des pirates.

Quatre ETF Bitcoin adossés à des contrats à terme pourraient commencer à être négociés sur les bourses américaines ce mois-ci, et les dates limites de candidature pour VanEck et Valkyrie approchent également. Pendant ce temps, des dizaines de produits de crypto-monnaie cotés en bourse ont été lancés au Canada, au Brésil et dans toute l’Europe.

